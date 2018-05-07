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Парки Барнаула озвучили стоимость билетов на аттракционы
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Парки Барнаула озвучили стоимость билетов на аттракционы 

АиФ — Алтай 29 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Власти Барнаула договорились с директорами городских парков, чтобы цены на аттракционы в 2018 году остались на уровне прошлого года. Однако где-то билеты будут дороже, где-то дешевле.
Самые дешевые билеты на аттракционы будут в муниципальном парке Центрального района (от 60 до 150 рублей). В парках «Эдельвейс», «Солнечный ветер», «Арлекино» билеты стоят до 250 рублей. Из-за повышения цен на продукты и электроэнергию цены на билеты поднял зоопарк «Лесная сказка».
Как рассказал в эфире программы «На первом плане. Барнаул» Валерий Паршков, председатель городского комитета по культуре, в Барнауле в 2018 году открылось шесть парков из семи. В «Изумрудном» работы по обустройству приостановлены из-за судебных тяжб между бывшим и нынешним арендатором, но для безопасности горожан в парке все равно проведут акарицидную обработку и некоторые санитарные работы.
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