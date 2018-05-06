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В Сантьяго впервые прошла акция «Бессмертный полк»
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В Сантьяго впервые прошла акция «Бессмертный полк» 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета российских соотечественников в Чили Марину Рябову.
«Сначала в 11:00 утра (17:00 мск) у нас в русской (православной. — RT) церкви прошла панихида по погибшим на войне. Затем мы, как «Бессмертный полк», прошли шествием от здания церкви до площади в районе Ньиньоа», — сказала она.
Она отметила, что после мероприятия на одной из площадей Сантьяго был организован концерт.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Генуе и Женеве. Также мероприятие состоялось в Токио, Мельбурне, Буэнос-Айресе и столице Кувейта. При этом в Нью-Йорке и Вашингтоне в шествии приняли участие около 3 тыс. человек.
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