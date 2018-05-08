Аграрии Приморья приступили к посеву риса

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, сельхозпроизводители края начали сеять рис.

«На данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском — 150», — сообщили в ведомстве.

Также крестьяне продолжают сеять сою, кукурузу, овощи и картофель. Ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.

«Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено более 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», — подчеркнул заместитель главы региона.