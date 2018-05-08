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Аграрии Приморья приступили к посеву риса
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Аграрии Приморья приступили к посеву риса 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, сельхозпроизводители края начали сеять рис.
«На данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском — 150», — сообщили в ведомстве.
Также крестьяне продолжают сеять сою, кукурузу, овощи и картофель. Ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.
«Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено более 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», — подчеркнул заместитель главы региона.
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