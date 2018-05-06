В Сан-Паулу состоялась акция «Бессмертный полк»

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 6 мая. / ТАСС /. Международная акция «Бессмертный полк» состоялась в субботу в Сан-Паулу. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в этом городе Константин Бирюков

По его словам, мероприятие, приуроченное ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, проходило в Сан-Паулу второй год подряд. «Акция „Бессмертный полк“ состоялась на территории генерального консульства России . Выбор места был определен неспокойной криминогенной обстановкой в Сан-Паулу. Чтобы наши „однополчане“ случайно не оказались в центре каких-либо криминальных ситуаций, мы уже во второй раз выбираем именно эту площадку», — пояснил Бирюков.

По его словам, в акции приняли участие около 100 человек, в том числе российские соотечественники и представители властей Сан-Паулу . «Мы объяснили иностранцам, которые тоже были приглашены, что это за акция, какова ее история. После этого „однополчане“ „Бессмертного полка“ построились в колонну и сделали несколько фотографий. Затем они обменялись друг с другом своими историями, и мы организовали небольшое чаепитие», — рассказал Бирюков.

Участникам акции была предложена гречневая каша, тушенка и фронтовые «сто грамм». «Мы объясняли, что именно такой — а зачастую и без „ста грамм“, кстати — была армейская еда в те времена (времена Великой Отечественной войны — прим. ТАСС)», — отметил представитель Россотрудничества. Кроме того, присутствующих угощали пирожками с разнообразной начинкой.

В этот раз для участия в акции по приглашению координаторов «Бессмертного полка» прибыл оркестр военной полиции штата Сан-Паулу, который исполнил гимны России и Бразилии , один из написанных композиторами крупнейшей южноамериканской страны военных маршей, а также «Прощание славянки». «Все собравшиеся очень эмоционально восприняли сложившуюся на нашем мероприятии атмосферу. Некоторые бразильцы, даже не зная слов „Прощания славянки“, заплакали», — отметил Бирюков.

"Всем очень понравилась сложившаяся атмосфера, присущая нам душевность. Кроме того, мы использовали этот день для того, чтобы провести в генеральном консульстве открытие фотовыставки, которая предвосхищает показ фильма «Собибор» здесь, в Сан-Паулу", — добавил представитель Россотрудничества.

Показ фильма «Собибор»

По словам Бирюкова, показ художественного фильма Константина Хабенского «Собибор» пройдет 9 мая в кинотеатре Reserva Cultural, расположенном в городе Сан-Паулу. «Россотрудничество совместно с Фондом Александра Печерского , а также Министерством культуры РФ , организовало бесплатный просмотр этой киноленты по всему миру. По той информации, которая у меня есть на данный момент, в Южной Америке единственный показ будет в городе Сан-Паулу», — отметил он. По словам представителя Россотрудничества, к настоящему моменту все билеты в кинозал уже распределены.