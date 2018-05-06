В Анкаре состоялось шествие «Бессмертного полка»

Маршрут шествия пролегал по парку «Дикмен» до аллеи дружбы «Москва-Анкара», где для всех желающих работала полевая кухня, исполнялись военные песни.

Отмечается, что акция памяти прошла в Анкаре уже в третий раз.

Риме. «Бессмертный полк» собирает сотни тысяч участников по всему миру. Так, например, марши в канун Дня Победы уже прошли в некоторых городах США , в Амстердаме

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