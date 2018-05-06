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В Анкаре состоялось шествие «Бессмертного полка»
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В Анкаре состоялось шествие «Бессмертного полка» 

Мир24 1 час назад
В столице Турции несколько десятков человек приняли участие в марше «Бессмертный полк». Фотографии своих предков-участников Великой Отечественной войны пронесли граждане России, Украины, Казахстана и других стран СНГ, сообщает РИА «Новости».
Маршрут шествия пролегал по парку «Дикмен» до аллеи дружбы «Москва-Анкара», где для всех желающих работала полевая кухня, исполнялись военные песни.
Отмечается, что акция памяти прошла в Анкаре уже в третий раз.
«Бессмертный полк» собирает сотни тысяч участников по всему миру. Так, например, марши в канун Дня Победы уже прошли в некоторых городах США, в Амстердаме, Риме.
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