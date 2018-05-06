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Глава Панамы начинает процесс изменения конституции за год до выборов
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Глава Панамы начинает процесс изменения конституции за год до выборов 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 6 мая — РИА Новости. Ровно за год до президентских выборов в Панаме нынешний глава государства объявил в субботу о начале консультаций для запуска механизма внесения изменений в конституцию.
Начать этот процесс было предвыборным обещанием Хуана Карлоса Варелы еще в 2014 году в ходе предвыборной кампании. «Конституция, которую мы хотим создать, не та, которой хочет президент, но та, в которой нуждается Панама», — приводит портал Estrella заявление Варелы.
В то же время, о каких именно изменениях пойдет речь, пока не ясно. В понедельник начинаются консультации администрации президента с политическими партиями относительно возможности созыва учредительного собрания, уполномоченного менять основной закон страны. При этом 60 членов собрания могут быть избраны вместе с новым президентом на выборах 5 мая 2019 года.
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