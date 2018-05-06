Около тысячи приморских байкеров собрались на открытие мотосезона

В субботу, 5 мая, в Приморье прошло официальное открытие байкерского сезона, сообщает PRIMPRESS.

Боле тысячи человек (младшему участнику — всего пять лет) собрались на территории спортивно-развлекательного комплекса «Приморское кольцо».

В течение дня на площадке Примринга участники Bike Festival соревновались в мастерстве вождения байками и участвовали в различных конкурсах. Также была организована выставка лучшей мотоциклетной техники. Кроме того, здесь можно было увидеть шоу стантрайдеров и детские показательные выступления. Конечно, не обошлось без музыкальных групп.