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Около тысячи приморских байкеров собрались на открытие мотосезона
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Около тысячи приморских байкеров собрались на открытие мотосезона 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В субботу, 5 мая, в Приморье прошло официальное открытие байкерского сезона, сообщает PRIMPRESS.
Боле тысячи человек (младшему участнику — всего пять лет) собрались на территории спортивно-развлекательного комплекса «Приморское кольцо».
«Сегодня к нам приехало около 800 мотоциклов, практические каждый из них с пассажирами, то есть участников получилось гораздо больше. В основном, это члены байкерских клубов и мотообъединений из городов Приморского края — Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска. Также есть мотоциклисты из Хабаровска», — отметил представитель клуба-организатора «Железные Тигры» Александр Котляров.
В течение дня на площадке Примринга участники Bike Festival соревновались в мастерстве вождения байками и участвовали в различных конкурсах. Также была организована выставка лучшей мотоциклетной техники. Кроме того, здесь можно было увидеть шоу стантрайдеров и детские показательные выступления. Конечно, не обошлось без музыкальных групп.
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