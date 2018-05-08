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Прокуратура защитила работника, которому по пятницам не давали есть 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Клерк.Ру
Коммерческое предприятие в Муезерском районе не соблюдает трудовое законодательство.
Прокуратура Муезерского района по обращению местного жителя проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Универсальное многоотраслевое автономное предприятие „Экспресс“, занимающееся водоотведением.
Проверка показала, что в нарушение ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации заявителя при приеме на работу не ознакомили с Положением об оплате труда в предприятии.
Кроме того, в нарушение ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации ему было установлено неполное рабочее время без какого-либо согласования с работником.
Также установлено, что согласно пункту 7.1.1 Правил внутреннего распорядка данной организации в пятницу работникам не предоставляется время для отдыха и питания, что противоречит требованиям ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации.
В целях устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности генеральному директору предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении.
По материалам: ptzgovorit.ru
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