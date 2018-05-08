Прокуратура защитила работника, которому по пятницам не давали есть

Коммерческое предприятие в Муезерском районе не соблюдает трудовое законодательство.

Прокуратура Муезерского района по обращению местного жителя проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Универсальное многоотраслевое автономное предприятие „Экспресс“, занимающееся водоотведением.

Проверка показала, что в нарушение ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации заявителя при приеме на работу не ознакомили с Положением об оплате труда в предприятии.

Кроме того, в нарушение ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации ему было установлено неполное рабочее время без какого-либо согласования с работником.

Также установлено, что согласно пункту 7.1.1 Правил внутреннего распорядка данной организации в пятницу работникам не предоставляется время для отдыха и питания, что противоречит требованиям ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации.

В целях устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности генеральному директору предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении.