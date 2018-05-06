«Бессмертный полк» в Риме объединил сотни человек

В итальянской столице состоялась акция «Бессмертный полк». Шествие началось у стен Замка Святого Ангела в Риме . В одной колоне плечом к плечу шли потомки ветеранов Великой отечественной войны, сообщает ТАСС

В шествии приняли участие более 200 человек. Это выходцы из бывших советских республик и итальянцы. В толпе виднелись флаги разных стран.

«Мы ожидали, что придет больше людей, но дождь помешал. Зато мы шли под дождем с мыслью, что наши деды под пулями не боялись ходить, нас дождь не испугает», — рассказала Ирина Вихорева, одна из организаторов акции в Риме.

«Бессмертный полк» прошел по Риму во второй раз. Впервые шествие в этом году состоялось в Генуе , символические марши проходят в российских школах в Милане

Нью-Йорке. Акция, приуроченная ко Дню Победы проходит во многих городах и странах. Так, например, шествия уже состоялись в Амстердаме

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