«Евровидение» стартует в столице Португалии

Песенный конкурс «Евровидение» состоится в это воскресенье в португальской столице Лиссабоне , сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Торжественное открытие 63-го по счёту «Евровидения» пройдёт в Музее искусства, архитектура и технологии. Конкурс пройдёт под девизом «Все на борт!», а центральной темой мероприятия выбран океан, на берегу которого находится город проведения конкурса. Поэтому и цвет дорожки, по которой пройдут знаменитости, организаторы сменили с традиционно красного на тематический синий.

Право на проведение главного музыкального события Европы Португалия получила после победы на конкурсе в Киеве в прошлом году певца Сальвадора Собрала , исполнившего песню «Любовь двух».

Германия, Испания, Италия и Бороться за победу в «Евровидении»-2018 будут 43 артиста и музыкальных коллектива. Пятеро из них пройдут в финал автоматически — это «Большая пятёрка», в которую входят представители стран-основательниц конкурса ( Великобритания Франция ), а также представитель прошлогодней победительницы Португалии.

В нынешнем году на конкурсе ожидается много песен, которые участники исполнят на родном языке. Помимо английского, с конкурсной сцены прозвучат композиции на 12-ти языках. Эстонская певица Элина Нечаева будет петь на итальянском.

Фанаты «Евровидения» пророчат победу Израилю . Песня израильтянки Нетты Барзилай «Toy» собрала на официальном YouTube-канале более 18 миллионов просмотров.

После случившегося в регламент «Евровидения» были внесены изменения по требованию Европейского вещательного союза. Теперь страны-участницы будут самостоятельно проверять разрешение на въезд в страны-организаторы претендентов на участие в конкурсе.

Изменения коснулись и порядка оценивания конкурсантов. Теперь член жюри, поставившего минимальный балл песне, высоко оценённой коллегами, получает самое слабое влияние на общую оценку.

«С учетом этого изменения мы гарантируем, что песни, оцененные выше, получат признание, а мнение группы присяжных оценивается выше, чем мнение отдельного человека», — процитировали в пресс-службе исполнительного директора песенного конкурса Йона Олу Санда.

Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая. Самойлова выйдет на сцену шестой по счёту. Второй полуфинал назначен на 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая.