Сотрудники МВД России и ФСБ России пресекли въезд в страну иностранного гражданина, находящегося в розыске за преступления против дикой природы… 

«Сотрудники отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области, УВМ ГУ МВД России по Иркутской области совместно с представителями пограничного управления ФСБ России пресекли попытку пересечения государственной границы Российской Федерации 34-летним гражданином одного из государств Восточной Азии, прибывшим авиарейсом из Гонконга.
Ранее полицейскими была получена информация о том, что мужчина является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в 2015 году правоохранительными органами Объединенной Республики Танзания за совершение преступлений против дикой природы. По сведениям оперативников, фигурант мог быть причастен к аналогичным противоправным деяниям в Приангарье. Кроме того, в период с 2013 по 2014 годы он неоднократно привлекался к административной ответственности в данном регионе, а также в установленном порядке выдворялся за пределы Российской Федерации. В связи с этим его попытка въезда на территорию Иркутской области была пресечена. Ближайшим авиарейсом фигурант был отправлен на родину», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.