Крупный инвестор планирует развивать центральный парк Барнаула

Крупная компания, которая занимается развитием парков по всей России , заинтересовалась Центральным парком Барнаула . Об этом в программе «На первом плане. Барнаул» рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации города.

По его словам, сейчас компания занимается огромным парком в Вологограде, он должен открыться к началу Чемпионата мира по футболу. Параллельно она готовит проект для барнаульского парка.

Как сообщил Валерий Паршков, инвестор видит парк в совокупности с Нагорным парком: «Они набросали несколько моментов, которые я, как житель города, раньше не замечал. В частности, в связке с концепцией интересное зонирование, обустройство набережной Барнаулки».

В 2018 году планируется разработать проект, а к реализации можно будет приступить лишь в 2019 году.