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Крупный инвестор планирует развивать центральный парк Барнаула
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Крупный инвестор планирует развивать центральный парк Барнаула 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Крупная компания, которая занимается развитием парков по всей России, заинтересовалась Центральным парком Барнаула. Об этом в программе «На первом плане. Барнаул» рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации города.
По его словам, сейчас компания занимается огромным парком в Вологограде, он должен открыться к началу Чемпионата мира по футболу. Параллельно она готовит проект для барнаульского парка.
Как сообщил Валерий Паршков, инвестор видит парк в совокупности с Нагорным парком: «Они набросали несколько моментов, которые я, как житель города, раньше не замечал. В частности, в связке с концепцией интересное зонирование, обустройство набережной Барнаулки».
В 2018 году планируется разработать проект, а к реализации можно будет приступить лишь в 2019 году.
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