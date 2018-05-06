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Фотографии, которые Дональд Трамп с удовольствием бы сжег
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Фотографии, которые Дональд Трамп с удовольствием бы сжег 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В обществе все нарастают споры по поводу фальшивых новостей и «средств массовой дезинформации». И все равно в информационной повестке всего мира продолжают доминировать вымышленные факты.
Британский фотограф Элисон Джексон (Alison Jackson) доводит эту ситуацию до абсурда, используя двойников знаменитых личностей и политиков для создания выдуманных фотоисторий об их «тайной» жизни. В этот раз она взялась за президента США Дональда Трампа.
В ее фотопроекте изображается повседневная жизнь одного из самых влиятельных людей в мире. Снимки идеально отретушированы и напоминают подлинные полароиды с характерным налетом 90-х годов. Здесь есть селфи с «Мисс мира», душевные фотографии в обнимку с членами ку-клукс-клана и даже несколько снимков, где «император» примеряет новый, соответствующий статусу наряд…
Источник: Design You Trust
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