Фотографии, которые Дональд Трамп с удовольствием бы сжег

В обществе все нарастают споры по поводу фальшивых новостей и «средств массовой дезинформации». И все равно в информационной повестке всего мира продолжают доминировать вымышленные факты.

Дональда Трампа. Британский фотограф Элисон Джексон (Alison Jackson) доводит эту ситуацию до абсурда, используя двойников знаменитых личностей и политиков для создания выдуманных фотоисторий об их «тайной» жизни. В этот раз она взялась за президента США

В ее фотопроекте изображается повседневная жизнь одного из самых влиятельных людей в мире. Снимки идеально отретушированы и напоминают подлинные полароиды с характерным налетом 90-х годов. Здесь есть селфи с «Мисс мира», душевные фотографии в обнимку с членами ку-клукс-клана и даже несколько снимков, где «император» примеряет новый, соответствующий статусу наряд…

Источник: Design You Trust