Заплыв через Амурский залив стартует с «Земли леопарда» в Приморье

Марафонский заплыв через Амурский залив, посвященный 80-летию Приморского края , состоится 30 июня. Пловцы бросят вызов дистанциям в 12 и один километр.

Старт заплыву будет дан на полуострове Песчаный — недалеко от границ национального парка «Земля леопарда».

«Место финиша — Водноспортивная станция ЦСКА на городской набережной Владивостока . Испытать свои силы в нескольких зачетах приглашают мужчин и женщин от 16 лет, имеющих необходимую подготовку», — рассказали организаторы марафонского заплыва.

Как пояснил президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, компас и другое.

«Для пловцов на дистанции предусмотрено питание, а также питьевая вода. Кроме этого, организаторы заплыва обеспечат всех участников индивидуальными маркерными буйками с поясным креплением, сигнальным свистком и яркой шапочкой, хорошо заметной издалека», — сказал он.

Отметим, марафонский заплыв «Амурский залив-2018» посвящен 80-летию Приморского края. Все пловцы, впервые вошедшие в зачет на 12 километров за всю историю проведения мероприятия, получат наградные значки «Покоритель Амурского залива».

На сайте организаторов можно найти подробную информацию о мероприятии и условиях участия, а также заполнить регистрационную форму.