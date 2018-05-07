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Заплыв через Амурский залив стартует с «Земли леопарда» в Приморье
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Заплыв через Амурский залив стартует с «Земли леопарда» в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Марафонский заплыв через Амурский залив, посвященный 80-летию Приморского края, состоится 30 июня. Пловцы бросят вызов дистанциям в 12 и один километр.
Старт заплыву будет дан на полуострове Песчаный — недалеко от границ национального парка «Земля леопарда».
«Место финиша — Водноспортивная станция ЦСКА на городской набережной Владивостока. Испытать свои силы в нескольких зачетах приглашают мужчин и женщин от 16 лет, имеющих необходимую подготовку», — рассказали организаторы марафонского заплыва.
Как пояснил президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, компас и другое.
«Для пловцов на дистанции предусмотрено питание, а также питьевая вода. Кроме этого, организаторы заплыва обеспечат всех участников индивидуальными маркерными буйками с поясным креплением, сигнальным свистком и яркой шапочкой, хорошо заметной издалека», — сказал он.
Отметим, марафонский заплыв «Амурский залив-2018» посвящен 80-летию Приморского края. Все пловцы, впервые вошедшие в зачет на 12 километров за всю историю проведения мероприятия, получат наградные значки «Покоритель Амурского залива».
На сайте организаторов можно найти подробную информацию о мероприятии и условиях участия, а также заполнить регистрационную форму.
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