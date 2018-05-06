Оптическая иллюзия от японского математика: стрелка, вечно показывающая направо

Японский математик Кокити Сугихара создал оптическую иллюзию со стрелкой, которая всегда показывает направо. Даже если ее повернуть на 180 градусов.

Иллюзия также работает, если напротив стоит зеркало, только тогда стрелка будет всегда указывать налево.

Фишка состоит в том, что Сугихара создал стрелку особой формы со специальным рельефом. Он математически рассчитал форму фигуры таким образом, что ее левая часть с одного ракурса кажется заостренной, а с другого — округлой.

Секрет своего изобретения математик запечатлел на видео, где наглядно показано, как визуально меняется форма стрелки при взгляде на нее с разных углов зрения.

Публикация от physicsfun (@physicsfun) 30 Апр 2018 в 8:43 PDT По мнению издания Gizmodo, оптический эффект создается благодаря волнистым линиям на поверхности фигурки. Благодаря им возникает особый рисунок теней, который вводит наш мозг в заблуждение.

В случае, если человек, уже зная разгадку, посмотрит на иллюзию еще раз, он все равно не сможет разглядеть симметричную фигуру. Это происходит из-за того, что человеческий мозг привык опираться на те знания, которые он уже когда-то получил. Таким образом, наше зрение будет обманывать нас вновь и вновь.

Ранее Playboy уже рассказывал про самые мозговыносящие оптические иллюзии, которые с легкостью способны пошатнуть сознание.