Журналистские расследования за 30 апреля—6 мая

Верховный суд проверит законность скандального увольнения прокурора

Бывший старший помощник прокурора Жирновского района Любовь Меркулова обратилась в Верховный суд в связи со своим увольнением с должности. Она потеряла работу после выявления махинаций с миллионами из Фонда ОМС. Сотрудница прокуратуры выяснила, что свыше 1,7 тыс. медицинских карт жителей города Жирновска были подделаны, чтобы отчитаться о проведенной диспансеризации. Кроме того, проведенная Меркуловой проверка показала, что дорогую вакцину «Гриппол плюс», которую должны были вводить детям Жирновска, попросту выливали в унитаз. Но после проверки на нее начали давить, а затем просто уволили. В начале мая Верховный суд сообщил Меркуловой, что ее жалоба принята к рассмотрению. Комментируя это известие, бывший прокурор заявила, что «есть маленькая надежда, что меня услышат и отменят все решения».

Источник: ПАСМИ

Сели все: гаишников покарали за прокурора

Московский районный суд Твери дважды признавал виновными смоленских гаишников, остановивших в августе 2016 года 26-летнего помощника прокурора Александра Семенникова за нарушение правил тонировки стекол. В первый раз они получили условные сроки, а после обжалования — реальные. Судья приговорил Игоря Садотенкова и Андрея Федоренкова к четырем годам, Алексея Полтавина — к трем с половиной годам колонии общего режима . Также бывшие гаишники должны выплатить Семенникову судебные издержки в размере 234 тысячи рублей и компенсировать 100 тысяч рублей морального вреда. Сотрудники ГИБДД уверены: причина столь серьезного наказания в том, что мать прокурорского работника — действующий судья, а дед — служитель Фемиды в отставке.

Миллиарды от маркировки: кто еще запустит руку в карман покупателя

Прокуроры на тропе коммунальной войны

В центре Москвы , в престижном жилом комплексе «Итальянский квартал» разгорелся коммунальный скандал, фигурантами которого стали высокопоставленные чиновники Генеральной прокуратуры РФ. Собственник одной из квартир некая пенсионерка Тараскина строчит жалобы на управляющую компанию ЖК «Сервис-Групп», не желая оплачивать счета за содержание элитного жилья. Параллельно офис этой компании сотрясают бесчисленные проверки надзорных органов и даже обыски. И это неудивительно, ведь реальной владелицей квартиры является ректор Академии Генеральной прокуратуры РФ Оксана Капинус, которая с недавних пор состоит в браке с первым замом генпрокурора Александром Буксманом

Источник: Компромат групп

Алексей Кудрин вновь будет привлечен к принятию государственных решений в экономической сфере, уверены многие эксперты. При этом мнения по вопросу, какую должность предложит бывшему главе Минфина президент Владимир Путин , разделились. Некоторые эксперты считают, что Алексей Кудрин возглавит Счетную палату России, заменив председателя контрольного органа Татьяну Голикову . Другие эксперты допускают возможность, что экс-министр финансов сам вернется в кабинет министров в статусе первого вице-премьера. Он сменит Игоря Шувалова , уход которого по собственному желанию предрекают многие СМИ. Еще один вариант трудоустройства Алексея Кудрина — должность в администрации президента. Есть данные, что Кудрин станет представителем президента по вопросам международного экономического сотрудничества, и ему передадут полномочия премьер-министра Дмитрия Медведева в сфере экономики.

Источник: ПАСМИ

Источники сообщили о скорой отставке главы Якутии

ЦИК избавляется от оскандалившегося главы аппарата

Центральная избирательная комиссия РФ рекомендовала губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову назначить нынешнего руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко членом севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Учитывая недавний уход в отставку председателя горизбиркома Александра Петухова , можно смело предполагать, что Даниленко в скором времени займет этот пост. Отставка Петухова стала кульминацией скандала, вызванного массовыми увольнениями. Правда, у самого Даниленко репутация не лучше — под его руководством в Центризбиркоме была проведена классическая аппаратная зачистка, вызвавшая множество обращений в суды.

Источник: ПАСМИ

Какие кадровые перестановки ждут судебную систему России, почему вице-премьер Хлопонин так дорого продал виллу олигарху Прохорову, откуда у полковника Захарченко 9 миллиардов, зачем Матвиенко поддерживает генпрокурора Чайку — в дайджесте ПАСМИ «Журналистские расследования за 23—29 апреля».