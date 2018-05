Илон Маск объявил об успешном запуске конфетной компании

Предприниматель Илон Маск рассказал о запуске нового проекта — конфетной компании. Об этом он рассказал в своем твиттере.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing

— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

Следующим твитом Маск пояснил, что его утверждение «супер супер серьезно».

Заметка дополняется.