День 6 мая в истории

27 лет назад (1991) состоялось первое выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Эта дата считается днём рождения группы. «Стрижи» были сформированы из лётчиков 237-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка 16-й воздушной Краснознаменной армии ВВС СССР.

Свои полёты авиационная группа выполняет на фронтовых истребителях четвертого поколения МиГ-29. Это единственная в мире пилотажная группа, выполняющая фигуры высшего пилотажа на машинах такого класса. «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов.

112 лет назад (1906) Николай II утвердил новую редакцию «Основных государственных законов Российской империи».

«Мы повелели свести воедино постановления, имеющие значение Основных государственных законов, подлежащих изменению лишь по почину Нашему, и дополнить их положениями, точнее разграничивающими область принадлежащей Нам нераздельно власти верховного государственного управления от власти законодательной», — говорилось в документе.

В Основных законах были закреплены государственное устройство страны, государственный язык, принципы организации и деятельности центральных государственных учреждений, а также права и обязанности российских подданных.

Согласно документу, вся власть принадлежала императору, кроме законодательной, которую он осуществлял «в единении с Государственным советом и Государственной Думой ». Было установлено, что «никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и воспринять силу без утверждения государем императором».

Впервые в Основных законах были провозглашены права гражданской свободы. Гражданам Российской империи гарантировались право на неприкосновенность личности, жилища и собственности, право устраивать собрания, общества и союзы, свободу веры, и право «высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путём печати», но «в пределах, установленных законом».

276 лет назад в 1742 году в Успенском соборе Московского Кремля состоялась торжественная церемония коронации российской императрицы Елизаветы Петровны.

Дочь Петра I и Екатерины I пришла к власти в результате дворцового переворота, который произошел в ноябре 1741 года. Тогда были свергнуты малолетний император Иоанн Антонович и его мать, регент, Анна Леопольдовна.

Торжества по случаю коронации длились 2 месяца и отличались небывалой роскошью. Для Елизаветы Петровны специально была изготовлена новая императорская корона, к сожалению, не сохранившаяся до нашего времени. После поздравлений и приветствий, которые продолжались три дня, начались балы с маскарадами, итальянской оперой, фейерверками и ужинами. В последний день коронационных торжеств «…по всей Москве при всех домах зажжены были пребогатыи и весьма изрядныи иллюминации…».

303 года назад (1715) в России издан «Артикул воинский».

Этот первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс был разработан царем Петром I в период создания регулярной армии.

В «Артикуле воинском» содержались основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления и наказания, перечень воинских преступлений и устанавливал меры наказания за них.

Документ действовал вплоть до введения Свод законов Российской империи императором Николаем I.

20 лет назад (1998) столица Казахстана Акмола была переименована в Астану

Астана — самая северная столица в Азии. В настоящее время территория Астаны превышает 722 квадратных километра, численность населения — более 1 млн человек.

24 года назад (1994) был торжественно открыт туннель под Ла-Маншем.

Евротоннель является третьим по протяжённости железнодорожным тоннелем в мире. Американское общество инженеров-строителей назвало его одним из семи чудес света современности.

65 лет назад (1953) была проведена первая успешная операция на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения.

Её провел американский хирург Джон Гиббон. Работы по созданию аппарата искусственного кровообращения врач вел с начала 1930-х годов. Однако они прерывались во время Второй мировой войны.

6 мая 1953 года Гиббон во время операции по закрытию дефекта межпредсердной перегородки 18-летней пациентке Сиселии Баволек впервые успешно применил этот аппарат.