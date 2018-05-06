В канун Дня Победы в Вашингтоне состоялось ежегодное шествие «Бессмертного полка»

5 мая 2018 г. в канун Дня Победы в Вашингтоне состоялось ежегодное шествие «Бессмертного полка». Более 500 участников акции, в том числе сотрудники Представительства Министерства обороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, прошли от Белого дома до мемориала Второй мировой войны. Впервые в мероприятии принял участие посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Шествие завершилось возложением цветов у мемориала Второй мировой войны и праздничным концертом, в котором приняли участие артисты «Русского хора» Йельского университета и клуба народного танца «Калейдоскоп» из Нью-Йорка

Впервые в США акция прошла в 2015 году по инициативе общества «Русская молодежь Америки» и быстро распространилась на всю территорию страны. В 2016 году к шествию «Бессмертного полка» присоединились не только соотечественники, но и граждане США.