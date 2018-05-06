Впервые в мероприятии принял участие посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.
5 мая 2018 г. в канун Дня Победы в Вашингтоне состоялось ежегодное шествие «Бессмертного полка». Более 500 участников акции, в том числе сотрудники Представительства Министерства обороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, прошли от Белого дома до мемориала Второй мировой войны. Впервые в мероприятии принял участие посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Шествие завершилось возложением цветов у мемориала Второй мировой войны и праздничным концертом, в котором приняли участие артисты «Русского хора» Йельского университета и клуба народного танца «Калейдоскоп» из Нью-Йорка.
Впервые в США акция прошла в 2015 году по инициативе общества «Русская молодежь Америки» и быстро распространилась на всю территорию страны. В 2016 году к шествию «Бессмертного полка» присоединились не только соотечественники, но и граждане США.
В этом году акция проводится под эгидой Координационного совета организаций Российских соотечественников (КСОРС) и при поддержке Посольства РФ в США. Планируется, что она пройдет в различные дни в 20 городах США, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго и Майами. Среди городов, которые присоединятся к мероприятию впервые — Канзас-Сити (штат Миссури), Бирмингем (штат Алабама), Хьюстон (штат Техас), Феникс (штат Аризона) и Ванкувер (штат Вашингтон).