Редкая находка досталась поисковикам в Ленинградской области

Ленинградской области идет вахта поисковиков. В этот раз им повезло: вместе с останками солдата они подняли из земли солдатский медальон. В нем сохранилась записка с данными бойца. Одной из первой узнала имя героя корреспондент «МИР 24» Ярославна Фролова.

Главе поискового отряда Александру Метелину приносят найденный среди останков солдатский медальон. Это большая удача. Теперь главное узнать — сохранило ли время какую-нибудь подсказку о его владельце.

Карбусель была важным стратегическим объектом в плане по деблокаде Ленинграда . И переходила то к немцам, то обратно к красноармейцам. В один день здесь могло погибнуть до 1000 солдат. Следы войны находят в этих местах до сих пор.

За смену поисковики опознали уже четырех солдат. Всего нашли останки сотни воинов. Об их судьбе могут рассказать не только личные вещи. Кости — это тоже ценный материал для поисковиков.

«По фрагментам скелета можно точно определить мужчину или женщину. К сожалению, мы находим не в очень хорошем состоянии останки. Но у нас есть косточка, крестец. По ней видно, что это была женщина», — рассказывает Татьяна Пантелеева, старший научный сотрудник вологодского государственного музея-заповедника.

Поиковики работают, пока не кончится световой день. В этом отряде добровольцы. Представители разных профессий и стран. Например, Иштван Андрэ — профессор физики из Германии . В эти леса приехал укреплять человеческие отношения между двумя странами. Сегодня сделал свою первую находку.

В лагере предстоит ювелирная работа: аккуратно вскрыть найденный медальон, не повредив записку. Бумага отсырела, так что каждое неверное движение может привести к потере информации о том, кто так старательно пытался ее сохранить: «Данилев Михаил Иванович, Чкаловская область ..».

«Самое главное, что имя есть. Очень плотно был завернут медальон. Очень хотел солдат, чтобы его нашли», — говорит глава поискового отряда Александр Метелен.

Так безымянный солдат обрел имя. Теперь участники поискового отряда будут искать его родственников, чтобы те смогли достойно похоронить своего героя.

Всего в отряде около 300 человек. Поисковики находят и останки противника. Их передают на соседнее немецкое кладбище.