В Душанбе любители велоспорта устроили массовый заезд 

Велосипедисты из Душанбе организовали массовый флешмоб. И все вместе выехали на улицы столицы Таджикистана, сообщает «МИР 24».
В акции участвовали около тысячи велосипедистов. Перед поездкой они провели гимнастику, затем разбились на группы и весь день катались по городу. Главная идея флешмоба — пропаганда здорового образа жизни.
«Я сам часто пользуюсь велосипедом: езжу на базар, куда-то на близкие расстояния. Это существенная экономия денег. Было бы хорошо, если и другие хотя бы на время отказались от машин — наша природа стала бы чище», — уверен житель Душанбе Бахром Орипов.
По словам организаторов велозаезда, теперь такие акции будут проходить в Таджикистане ежегодно.
К слову, Минск уже замахнулся на статус велостолицы. Там появится новая полоса для велосипедистов. Она свяжет центр города с той его частью, где движение двухколесного транспорта наиболее интенсивное.
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