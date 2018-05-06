В Душанбе любители велоспорта устроили массовый заезд

Велосипедисты из Душанбе организовали массовый флешмоб. И все вместе выехали на улицы столицы Таджикистана , сообщает «МИР 24».

В акции участвовали около тысячи велосипедистов. Перед поездкой они провели гимнастику, затем разбились на группы и весь день катались по городу. Главная идея флешмоба — пропаганда здорового образа жизни.

«Я сам часто пользуюсь велосипедом: езжу на базар, куда-то на близкие расстояния. Это существенная экономия денег. Было бы хорошо, если и другие хотя бы на время отказались от машин — наша природа стала бы чище», — уверен житель Душанбе Бахром Орипов.

По словам организаторов велозаезда, теперь такие акции будут проходить в Таджикистане ежегодно.

К слову, Минск уже замахнулся на статус велостолицы. Там появится новая полоса для велосипедистов. Она свяжет центр города с той его частью, где движение двухколесного транспорта наиболее интенсивное.

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