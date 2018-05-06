Породненные города: что такое побратимы и зачем это нужно

О побратимах слышали все — у одной только Москвы их свыше 30. Чем именно занимается Всемирная федерация породненных городов и имеет ли это какое-то отношение к обычным людям пыталась выяснить редакция портала Москва 24.

Понятие «города-побратимы» появилось во время Второй мировой войны, когда жители британского Ковентри сделали подарок жителям Сталинграда: вместе с денежной помощью они передали скатерть с вышитыми на ней словами «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Подарок носил символический жест поддержки и солидарности от города, также подвергшегося масштабным разрушениям во время войны. Чуть позже, в 1944 году, между Сталинградом и Ковентри было заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве — именно оно положило начало широкой сети «родства» между городами мира. А несколько лет спустя Ковентри «породнился» с Дрезденом — другим городом, почти полностью разрушенным во время Второй мировой.

Важно отметить, что изначально движение было организовано, прежде всего, как взаимодействие людей — и в данный момент задача культурного обмена является важнейшей в деятельности городов-побратимов.

Андрей Воробьев. России вопросами городов-побратимов занимается Международная ассоциация «Породненные города», в которую входят города и регионы государств бывшего СССР (всего более 180). Президентом ассоциации в данный момент является губернатор Московской области

В памяти всех тех, кому довелось жить, учиться и работать в Советском Союзе, еще живы воспоминания о множестве мероприятий, связанных с дружбой породненных городов: в то время была широко распространена переписка между школьниками и студентами разных стран, города обменивались подарками, спортивными и культурными делегациями, в города-побратимы отправляли работников заводов и фабрик, а в школах устраивали «уголки дружбы» с тем или иным городом или страной.

Что касается наших дней, может показаться, что с открытием границ и возможностью свободно учиться или путешествовать за границей, а также повсеместным распространением интернета, советская практика «дружбы» с другими странами в таком формате сошла на нет. В действительности это не совсем так: скорее, сотрудничество просто немного изменило свой формат.

Исполнительный вице-президент — руководитель секретариата Международной ассоциации «Породненные города» Сергей Парамонов при разговоре с порталом Москва 24 отметил: «Мы существуем для того, чтобы как можно больше граждан из городов-членов нашей ассоциации знали о том, что дает это движение и связи с породненными городами за рубежом. Поэтому мы всячески приветствуем людей, которые хотят участвовать в жизни ассоциации и помогать ей. Если у человека есть интерес к нашей деятельности или допустим, проект, связанный с культурным сотрудничеством, он может обратиться с ним в Ассоциацию, а мы подскажем, как связаться с городами-побратимами, представить человека и его проект и запросить соответствующий город-партнер за рубежом. Ассоциация для этого и создана в первую очередь: не чтобы главы городов приветствовали друг друга и принимали официальные делегации, но прежде всего, чтобы больше обычных людей были вовлечены в эту орбиту».

Лиза Минаева