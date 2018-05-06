Фейковые новости, которые россияне слышат у себя дома

«В некоторых странах детей забирают из семей, если в этих семьях не навязывается гомосексуальность. Нет, это происходит не в России , это происходит в Европе» (российское телевидение).

Поскольку это непосредственным образом затрагивает нас, поскольку это затрагивает президента США и поскольку об этом очень много пишут и говорят, стратегия и тактика дезинформационной кампании российского правительства на Западе последнее время превратились в чрезвычайно важную тему. Поскольку это происходит очень далеко и поскольку это происходит на другом языке, мы гораздо реже обращаем внимание на пропаганду российского правительства внутри России. Однако в конечном итоге нас это тоже коснется — возможно, даже раньше, чем мы думаем.

Трансформация российских СМИ произошла не мгновенно. В 2010 году интернет в России был относительно оживленным местом, где люди, придерживавшиеся самых разных убеждений, могли высказывать свои идеи — по крайней мере, какое-то время. Независимые СМИ пользовались определенной популярностью, а к независимым голосам прислушивались. Негативные сообщения и рассказы о западном мире, разумеется, были, но были и позитивные. Однако прошло всего восемь лет — Владимир Путин вернулся на пост президента, политика правительства в области информации резко изменилась — и ситуация стала иной.

Дело не в том, что Россия превратилась в Советский Союз или тоталитарное государство, где есть всего одна газета. В России сейчас множество источников информации: есть различные телеканалы, где нередко можно встретить высококачественные развлекательные программы, множество газет, некоторые из которых весьма профессиональны, высокоинтеллектуальные и примитивные журналы и сайты. Однако эта видимость разнообразия обманчива. Хотя стили могут сильно отличаться, подавляющее большинство СМИ принадлежит государственным или связанным с государством компаниям, и их публикации зачастую очень похожи. Если говорить о телевидении, которое является главным источником информации для большинства россиян, то большая часть информации о Западе носит крайне негативный характер.

В результате проведенного недавно исследования характера информации на трех основных российских телеканалах были сделаны поразительные выводы касательно того, что россияне слышат о Европе. Эксперты анализировали выпуски новостей и политические ток-шоу с лета 2014 года по декабрь 2017 года. Они обнаружили, что негативные сообщения о Европе звучали на трех основных российских телеканалах в среднем по 18 раз в день. Соотношение негативных и позитивных сообщений о европейских странах составило 85% к 15%, а в случае с некоторыми европейскими странами процент негативных сообщений оказался еще больше. Чаще всего в негативном свете выставлялась Франция — возможно, потому что на состоявшихся недавно президентских выборах пророссийский кандидат Марин Ле Пен, проиграла своему проевропейскому сопернику.

Большинство этих сообщений — от важных мировых новостей до сообщений об убийствах и откровенных выдумок («немецкое правительство забирает детей у родителей и передает их гомосексуальным парам») — укладывается в определенный набор нарративов. Повседневная жизнь в Европе изображается пугающей и хаотичной. Европейцы — слабые люди, для которых характерны падение нравов и отсутствие общих ценностей. Страх перед терроризмом парализует людей. Миграционный кризис продолжает усугубляться. Антироссийские санкции привели к обратному результату и теперь наносят ущерб европейской экономике, уничтожая государство благосостояния. А Россия, согласно этой версии мира, не нуждается в таком государстве благосостояния, потому что ее граждане гораздо выносливее.

Результаты этого исследования подтверждают результаты более ранних исследований, таких как прошлогоднее исследование, в ходе которого эксперты тоже проанализировали, как часто Евросоюз изображается российскими СМИ агрессивным и интервенционистским, планирующим использовать Украину в качестве свалки для ядерных отходов и заставляющим своих членов проводить «русофобскую» политику.

Мотивы, лежащие в основе такого освещения, довольно просто понять. Очевидно, российское государство не заинтересовано в том, чтобы российский народ восхищался Европой, ее демократией или диктатурой закона, а также ее высоким уровнем жизни. Воспоминания о революции Майдана — когда молодые украинцы вышли на улицы Киева, размахивая европейскими флагами и призывая положить конец коррупции — до сих пор достаточно свежи, чтобы пугать Москву . Если путинский режим сможет опорочить образ Европы и сделать его непривлекательным для россиян — многие из которых долгое время считали себя европейцами — тогда он лишит их источника надежды и возможной модели. Если Европа стала сумасшедшей, извращенной, опасной и умирающей, тогда россиянам будет гораздо лучше при их нынешней коррумпированной тоталитарной системе.

У этого бесконечного потока негативных новостей может быть еще одна более зловещая причина, особенно с учетом того, что такие же новости россияне слышат о США и Украине. Если бы Россия ожидала или планировала какой-нибудь конфликт с Европой — дипломатический, экономический, политический или военный — ее лидеры использовали бы именно такую стратегию: выставлять соседей России одновременно агрессивными и слабыми, испорченными и опасными и позиционировать Европу как общество, которое более сильная и добродетельная Россия может и должна с легкостью сокрушить. Возможно, эта мысль излишне пессимистична. Однако в противном случае довольно трудно объяснить, почему Москва так себя ведет.