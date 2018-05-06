«Мы обязаны сказать, что ты мудак. Но сами употребляем»

Каждую первую субботу мая с 1999 года во всем мире проходит Конопляный марш — за декриминализацию марихуаны и ее производных, за отмену уголовной ответственности для потребителей каннабиса, против распространения предвзятой негативной информации о конопле. В России официально согласованный Конопляный марш впервые был назначен на 5 мая в Санкт-Петербурге . Впрочем, согласование просуществовало всего сутки. Как и благодаря кому это вообще стало возможно, почему все пошло не по плану и кто в итоге пришел на исторический питерский не-марш — в репортаже «Ленты.ру»

«Я общался с некоторыми представителями исполнительной власти — это другие, не администрация Невского района (район, в котором сначала разрешили Конопляный марш, но потом отменили согласование — прим. «Ленты.ру»). Было сказано примерно следующее: мы обязаны по долгу службы заявить, что ты мудак, но, сам понимаешь, мы все это сами потребляем и поддерживаем».

Это «Ленте.ру» рассказывает главный организатор Конопляного марша Аркадий Чаплыгин . Чаплыгин — адвокат, который занимается административными и гражданскими делами, а ранее возглавлял петербургское отделение Партии прогресса

О необходимости декриминализации употребления марихуаны и легализации ее продажи Чаплыгин впервые заговорил во время думских выборов 2016 года. Тогда этот пункт вошел в его избирательную программу, но на выборах, вспоминает Чаплыгин, за него проголосовало лишь 4,5 процента избирателей, и от его округа в Госдуму прошел режиссер Владимир Бортко . Среди других пунктов программы были, к примеру, легализация однополых браков и проституции. Проституция — потому, что сам он испытывает дискомфорт, пользуясь услугами представительниц этой профессии. Наркотики же он пробовал, но не употребляет. А за организацию марша взялся потому, что больше некому.

«Никто кроме меня этим не занимается. Я считаю, что если совершеннолетний дееспособный человек желает что-то употреблять, то почему государство должно что-либо запрещать? Тем более что государство — это наемные служащие, которые получают зарплату из тех денег, которые мы платим в качестве налогов», — объясняет он.

Среди требований марша также — отмена запрета на производство товаров из конопли, таких как бумага, но главное — разрешение упореблять марихуану. Как аргумент приводится мировой опыт и цифры ФСИН за 2016 год, согласно которым около миллиона жителей страны осуждены за оборот наркотиков, в половине случаев — марихуаны. Он уточняет, что 90 процентов из них понесли наказание за то, что имели на руках небольшое количество травки, которую собирались употребить сами.

Главное исследование, на которое ссылается Чаплыгин и члены оргкомитета, — это исследование крупнейшего британского медицинского журнала The Lancet, проведенное в 80-х годах. Исследования проводилось по двум направлениям: воздействие наркотиков на здоровье потребителей и на тех, кто окружает потребителя. «И по той, и по другой позиции и табак, и алкоголь по своему действию превзошли марихуану», — напоминает Чаплыгин.

То есть проблемы в употреблении марихуаны вы не видите?

Не вижу. Ее нет.

Но ведь у нас дети пьют лет с 13. Если еще и марихуана будет легальной, не начнут ли они употреблять с того же возраста?

Я допускаю, что они перестанут пить лет с 13. Почему бы и нет?

А смогут себе позволить? Ведь цена за счет какого-нибудь акциза будет очень высокой.

Зря вы так думаете. Сейчас бешеная накрутка за риск. Если почитаете про производство героина, то узнаете, что производство одного грамма по себестоимости такое же, как грамма аспирина.

Вы бы разрешили своему ребенку курить марихуану, скажем, с 16 лет?

Вы постоянно говорите о «священном праве выстрелить себе в ногу». Вы так же думаете о тяжелых наркотиках?

По-вашему, их тоже надо легализовать?

Скажите, если легализуют тяжелые наркотики, вы будете их употреблять?

Я — нет.

И я не буду. Вот мы и ответили на этот вопрос.

Легально объявленный марш просуществовал недолго. Всего через сутки после объявления о согласовании шествия это согласование было отозвано.

«Строго по закону администрация не имеет права вдаваться в вопрос о целесообразности проведения акции, и то мероприятие, которое нами заявлено, она должна была согласовать независимо от своих взглядов на поднятую проблему», — рассуждает Чаплыгин.

По его словам, чиновники Невского района ранее регулярно согласовывали другие мероприятия, к которым был причастен он сам и его сторонники. Но тут вдруг решили забрать разрешение. Чаплыгин уверен: на чиновников надавили.

«Администрация Невского района изначально поступила законно. Очень странно было наблюдать, как прокуратура ФСБ , администрация города противодействуют администрации Невского района, давят на него. В конечном итоге и с нашей стороны поступил отказ от проведения мероприятия, потому что не хотелось подставлять нормальных людей, а там речь шла об отставках», — сказал он.

Таким образом, было принято решение полностью переформатировать марш и разбить его на несколько этапов.

Сбор был назначен на 15:30 в саду им. 30-летия Октября. До последнего момента, когда появились организаторы с тремя автобусами и охапкой желтых шаров, в парке не было ни души, но потом они возникли все и сразу. Далее борцов за легализацию посадили в автобус — понадобился всего один — и повезли в район Озерки на севере Питера. Некоторые в беседе с «Лентой.ру» признались, что до последнего сомневались, а не привезут ли их прямиком в отдел.

Однако маршу никто не препятствовал. Сотрудники полиции лишь угорали и фотографировали участников.

«Сейчас агрессия и злоба, которые переполняют мир, могут быть деактивированы новой точкой зрения. И роль каннабиса здесь сложно переоценить. Эти великие препараты, эти великие вещества, которые использовались на протяжении нескольких тысячелетий разными шаманами и лекарями, стали вновь доступны. А официальной науке всего несколько сотен лет».

Это говорят участники марша за декриминализацию марихуаны.

«Наркотик — это яды! Они воздействуют на сознание! И это зависимость!»

Это уже говорят противники акции, настигнувшие марш с транспарантами.

«И если эти три фактора соединить…», — продолжает женщина.

«Получится водка!» — заканчивают за нее активисты.

«Мы боремся за то, чтобы люди знали правду (о наркотиках)», — не унимаются противники марша.

«Она зависит от точки восприятия. Вспомните слова Эйнштейна!» — парируют молодые люди.

«Эйнштейн! О-о-о!» — вздыхает женщина.

Далее происходит бурная словесная перепалка. Противники акции раздают оппонентам брошюры «Правда о марихуане», те их демонстративно сжигают, просят еще — и снова сжигают.

Стороны стараются проводить понятные друг для друга аналогии. Один из молодых людей напоминает, что сахар тоже вызывает сильнейшую зависимость, и приводит пример из своего опыта.

«Я думал, что я не сладкоежка, но оказалось, что я такой сладкоежка! Сладости и сладкое нас окружают повсюду», — объясняет он женщине с антинаркотическим транспарантом.

Сладкоежкой оказывается Андрей, он приехал в Питер из Казахстана . Там он занимается продажей бонгов и «других девайсов». «Сам — да, *употребляю*, — рассказывает он „Ленте.ру“. — У меня бывает даже чаще, чем просто по пятницам. Бывает ежедневно. Я предпочитаю *употреблять*, чем пить, потому что я с утра отлично себя чувствую. На работе мы с друзьями не *употребляем*, потому что когда работаешь с деньгами или с цифрами, считать становится очень тяжело», — смеется он. Андрей говорит, что в Казахстане достаточно лояльно относятся к марихуане, а относительно спокойно жить любителям травы помогает хорошо развитая коррупция в милиции.

Тем временем собрание с яркими желтыми шарами с изображением смайлика привлекает внимание гуляющих в районе Озерков людей. К нам подходят двое парней лет 35 на вид.

«Это что, все эти люди выступают за лигалайз? Да ладно! А вы сами? Я вот нет», — удивленно говорит один.

«А почему? — спрашивает его Андрей. — Тебе разве нравится испытывать дискомфорт, покупая нелегально, думать, сдаст тебя продавец или не сдаст?»

«Да я как-то не задумываюсь в последнее время. У меня есть знакомые — еду, покупаю… Дома водник после работы приподнял, и мне нормально. — рассказывает молодой человек. — А есть чё?»

«Ой, сына, возьми шарик. А что тут у вас? — спрашивает молодая женщина с двумя детьми. — Ой, сына, пойдем скорее отсюда!» — смеется она, узнав, что за люди держат шарики в руках. Их позже отпустят в полет, чтобы «послать смайликов этому хмурому небу».

Марш собрал около 60 участников. С теми, кто приходил и уходил, наберется примерно 100 человек. Это люди разного возраста, разного стажа и разной частоты употребления марихуаны. Кто-то признается, что пока не пробовал, но планирует в ближайшее время, хоть родители, скорее всего, устроят взбучку, увидев сына в сегодняшних новостях.

Один из самых возрастных и, как сам он считает, опытных участников — Алексей Устинов . Он представился как старый металлист, байкер, бизнесмен, правозащитник, искатель и философ.

«Мою жизнь можно поделить на несколько стадий, — рассказывает он «Ленте.ру». — Я начал *употреблять* в 16 лет, в 90-е годы, то есть оказался в самое сложное время в самом ярком возрасте. Нас было целое поколение, кто поступал в 89-м году, и нам обещали блестящее будущее. Потом моя страна рухнула, и нас всех выгоняли — нам, мол, и самим жрать нечего. Тогда как раз марихуана стала переть в страну просто по-черному. Перла из двух мест — из Чуйской долины и с Украины . Самая прикольная была украинская».

«Потом я оказался участником того, что сейчас называют наркомафией, — продолжает он. — Тогда слова такого не было. Было слово «доставала». Помню, я жил на стыке двух районов — Выборгского и Калининского. Сколько мы там росли — были жуткие драки. И мы с металлистами с той стороны как раз на этой почве сошлись, подружились и стали ратовать за мир. И в итоге с помощью марихуаны мы помирили два района».

Но позже марихуана все-таки сломала ему жизнь, рассказывает Устинов. Он получил первую судимость за приобретение каннабиса, и она оказалась «билетом в ад».

«На таких, как я, начинали «делать план» доблестные сотрудники милиции. На таких в 90-е вешали все подряд, забивали до смерти, и ты брал очередную судимость. Я не говорю, что я ангел, но мне поломали жизнь. Хотя я никого не трогал, был успешным и хорошо зарабатывал», — рассказывает Устинов. Последний раз он освободился в 2003 году, а с 2008 года официально занялся гражданской активностью и правозащитной деятельностью.

Тем не менее от марихуаны он не отказался: тогда было плевать, а сейчас узнал гораздо больше про каннабис и его влияние на организм, в том числе на страдающих хроническими заболеваниями. «Я употребил вообще все, что было в 90-х. Мы *употребляли* ведрами!» — говорит он. Алексей принципиально считает, что марихуана должна быть легализована, ведь и так все употребляют.

«Из-под полы можно купить все и всегда. Нет никакой борьбы с наркотиками, есть только специальная криминализация, чтобы люди страдали. Употребляют все! Просто раньше не боялись. У нас на «Культуре» была точка чумовая, к нам приезжали чиновники, вице-губернаторы и так далее. Сейчас они так же употребляют, но достают уже по-другому — через помощников, которые берут у своих помощников».

Максимальный «выхлоп» от акции, на который надеется Чаплыгин, — «внесение в Думу законопроекта об изменении ст. 228 и последующих до 228.4 статей уголовного кодекса, исключение административной ответственности за пропаганду и потребление наркотических средств, ну или хотя бы исключение из постановления правительства, из перечня наркотических средств марихуаны, ее смол и масел».

Это реально?

Почему нет? Весь мир идет по этому пути.

Где продавать? В аптеках?

Какая разница, где продавать? Главное — что продается.

Для вас это принципиально?

Безусловно. У нас вообще много немотивированных запретов. Тот же запрет на иностранное усыновление, запрет на использование Telegram (запрета на который фактически нет, есть блокировка по решению Роскомнадзора — прим. «Ленты.ру»).

Почему вообще в России у марихуаны такая плохая репутация?

Потому что выборов нет, справедливой агитации нет, я все это видел и знаю. Поэтому единственный избиратель для депутата — это представитель исполнительной власти: президент, губернатор и так далее. И депутат оторван от народа, он создает такие законопроекты, которые идеальны только для того избирателя, который живет у депутата в голове. Это не тот человек, которого мы встречаем на улице. Это фантазия депутата.

А людям на улице, по-вашему, нужна легализованная марихуана?

Вы знаете, когда я в 2016 году заявил это в своей политической программе, на телеканале Life проводили опрос: готовы ли вы проголосовать за депутата, который требует легализации наркотиков, проституции и однополых браков. И 80 процентов избирателей сказали: «Да, готовы».

То есть наше общество готово?

Наше общество давно к этому готово.

«Мы также подаем иск во Фрунзенский суд с требованием признать незаконным отказ в согласовании, который нам был дан администрацией Фрунзенского района на том основании, что в наших действиях обнаружили признаки пропаганды наркотиков, — делится планами Чаплыгин. — Мы руководствуемся позицией, которую занимает ЕСПЧ . Согласно этой позиции, запрет на распространение информации не тождественен запрету на обсуждение законности и целесообразности запрета на распространение информации».

На основании будущего судебного решения члены оргкомитета надеются в следующем году устроить марш уже совсем законно.

Тем не менее участников заранее проинструктировали о форме одежды, где главным пунктом стало минимальное количество, а лучше полное отсутствие карманов, куда кто-либо что-либо мог бы подбросить. Впрочем, никто ничего не боялся и карманы не зашивал.

В то, что марихуану действительно легализуют в России, верят не все даже среди членов оргкомитета марша. Волонтер акции Михаил Блазович в беседе с «Лентой.ру» отметил, что некоторые связывают сам факт согласования с акциями оппозиции, проводившимися в этот день по всей России.

«Это может быть тесно связано с тем, что в этот же день товарищ Навальный проводит свою акцию, которая не была согласована ни в Москве , ни в Санкт-Петербурге. Дата совпала — она ведь не фиксированная, а первая суббота мая».

При этом от идеи объединиться с политиком отказались все члены оргкомитета, подчеркнул Блазович.

«У нас цель другая. Я сам, наоборот, считаю, что людям много что не нравится во власти, но они недооценивают ее, и если бы она (власть — прим. «Ленты.ру») пошла нам навстречу — а ведь она уже немного пошла! — то отношение к нынешней власти поменялось бы в лучшую сторону, не такими страшными бы они казались. А если бы каннабис разрешили — и оппозиционеров бы стало меньше. Многие сидели бы себе спокойно дома», — рассуждает Блазович.

«Нам никогда не разрешат, — считает он. — Аркадий говорил о наркомафии и о том, что деньги оседают там, а могли бы идти в бюджет. Я так не считаю. И марихуана, и более серьезные вещи кормят всех от мала до велика, от полицейских с зарплатой 30 тысяч до судей, которые судят малолетних травокуров».

По его словам, больше всего от статьи за незаконный оборот наркотиков страдают не мафиози, а подростки. «Полицейские ведь не ловят наркодилеров, они ловят малолеток, за которых родители приносят деньги, — продолжает он. — Я тоже привлекался к ответственности и видел, как это происходит. Сам дурак, конечно, но я хорошо съехал, будущее себе не загубил. Еще не доезжая до больницы мне твердили: „Ну, что делать будем?“, „Что придумывать будем?“ — понимаете? Они запрашивали у меня цифру в 50 тысяч рублей. В итоге адвокат мне обошелся в пять тысяч, и я вышел на штраф пять тысяч».

Блазович уверен, что половина тех, кто запрещают наркотики, ни разу не сталкивались лично «с предметом запрета» и не знают, как он воздействует на организм человека. Другая же половина «сидит сверху, но еще и курит спокойно себе». Число сочувствующих проблеме намного больше, чем принято считать, уверен он. Пока шло распространение листовок с информацией о марше, волонтеры много беседовали с молодыми и не очень людьми, и они с напарником попались правоохранителям. В тот момент волонтеры находились под воздействием легального вещества — алкоголя, так что рассказали полицейским о Конопляном марше и показали полную сумку агитматериалов.

«Они привезли нас к отделению. Было весело, мы с ними шутили про акцию, а возле отделения стояла группа полицейских разных чинов — человек 15. Мы спросили: а вот эти пойдут? — они сдали назад и спросили у начальства. Все посмеялись, кто-то даже слышал про марш. Покатали в итоге нас по району, проветрили и отпустили по домам», — рассказал он.

По итогам марша участники приняли проект обращения на имя президента, премьера, глав Федерального собрания и Госдумы, в котором перечислили две главные просьбы: правительству — рассмотреть вопрос об исключении каннабиса, его масла и смолы из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, а президенту и Федеральному собранию — внести поправки в УК РФ и КОАП, которые исключат ответственность за оборот, хранение, перевозку и потребление марихуаны и ее производных.

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