Ананасовая морда

«Лента.ру» продолжает цикл познавательных статей о жизни диктаторов. На прошлой неделе мы рассказывали о кубинском тиране Фульхенсио Батисте, возомнившем себя местным Наполеоном Бонапартом. Действительно, как и французский император, он сделал головокружительную военную карьеру, однако до наполеоновского масштаба все же недотягивал. Зато превратил Гавану в кубинский Лас-Вегас, построив там десятки казино и борделей. На этот раз речь пойдет о панамском диктаторе Мануэле Норьеге, который заключал сделки с наркодилерами и сотрудничал с американской разведкой, а также стал одним из главных отрицательных персонажей игры «Call of Duty».

«Панамский лидер вел распутную жизнь наркоторговца, утопающего в деньгах: роскошные виллы, кокаиновые вечеринки с громкой музыкой и морем алкоголя, коллекции старинного оружия», — примерно так биографы описывают жизнь диктатора Мануэля Норьеги

Многие до сих пор ломают голову, как этому человеку удавалось усидеть на двух стульях: с одной стороны, работать на американскую разведку и службу по борьбе с наркотиками, с другой — продавать американские секреты врагам США и предупреждать наркокартели об облавах.

В 1990 году Ричард Костер и Гильермо Санчес Борбон написали книгу «Годы тиранов», в которой рассказали о двойной натуре диктатора. Авторы утверждают, что Норьега передавал секреты кубинского правительства США, а Фиделю Кастро продавал тысячи панамских паспортов, которые впоследствии использовались кубинскими секретными агентами. Он сколотил на этом состояние в сотни миллионов долларов.

Мануэль Норьега родился в столице Панамы городе Панама-сити 11 февраля 1934 года. Его отец был бухгалтером, мать — поваром и прачкой. Семья проживала в печально известном районе трущоб Террплен, заселенном бедняками. Этот район расположен всего в пяти минутах пути от президентского дворца. Именно тогда маленький Мануэль загорелся мечтой выбраться из нищеты и жить в роскоши.

После смерти родителей мальчика на воспитание взяла крестная, учитель по образованию. Она настояла на том, чтобы он закончил школу и пошел на медицинские курсы.

Там он познакомился со студентами-социалистами, которые смогли выбить для него небольшую стипендию. Однако вместо благодарности, как утверждают биографы диктатора, он рассказывал о планах социалистической партии Панамы агентам ЦРУ

Считается, что именно американцы помогли ему поступить в военную школу в Перу . Вернувшись из Лимы , он стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. В Латинской Америке у военных большой авторитет и влияние. Этим и решил воспользоваться Норьега.

Настоящий успех пришел к нему в конце 1960-х: его заметил тогдашний диктатор Омар Торрихос. Норьега быстро стал ближайшим помощником генерала. Он участвовал в военном перевороте 1968 года. Возглавив страну, Торрихос сделал Мануэля полковником и поручил ему возглавить управление военной разведки и контрразведки. Норьега устроил гонения на политических оппонентов и, по слухам, стал еще теснее сотрудничать с американской разведкой.

Биографы Норьеги уверены, что работа на ЦРУ принесла ему более 10 миллионов долларов. Новая должность и сотрудничество с Вашингтоном сделали Мануэля богатым и влиятельным. Однако этого ему показалось мало.

В 1981 году при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе погиб Торрихос. За четыре года до этого ему удалось договориться с американцами о постепенной передаче Панамского канала Панаме.

После смерти покровителя путь Норьеги во власть был открыт: провозгласив себя генералом и командующим силами Национальной обороны, он получил неограниченную власть и превратился в фактического диктатора Панамы. Постепенно он укреплял свою власть, обеспечивая своим кандидатам места в парламенте. Американские власти убедили Норьегу провести экономическую реформу, разработанную МВФ . Впрочем, она не задалась: непопулярная у населения, она приводила к обнищанию страны. Латиноамериканский лидер это вовремя понял и решил сменить курс, развернувшись от США в сторону соседей по Центральной Америке.

В то время Норьега даже придумал себе прозвище «сильный человек», однако в народе оно не прижилось: за то, что его лицо было усыпано оспинами, панамцы прозвали его «ананасовой мордой». Тем временем все прочнее становились связи Норьеги с наркоторговцами.

Панама издавна считалась среди наркодилеров перевалочным пунктом и местом, где из сотни банков хоть один, но примет грязные деньги. Каждый лидер страны так или иначе был втянут в этот бизнес, а Норьега решил участвовать в нем наиболее активно.

В Панаме стали брать деньги с колумбийцев за отмывание наркоденег в местных банках, на территории государства появлялось все больше новых лабораторий и перевалочных пунктов, все активнее колумбийцы скупали панамские паспорта, а впоследствии с новыми документами переезжали в США. Деньги в карман Норьеги текли рекой. Тем временем в американских СМИ стали появляться обличающие диктатора статьи. В ответ тиран лишь обвинял в случившемся членов правительства и отправлял их в отставку.

Норьега был уверен в своей безнаказанности. Американские власти и правда вначале закрывали глаза на происходящее, но потом наглость панамского диктатора им порядком надоела. В январе 1989 года Джордж Буш-старший стал президентом. И Белый дом решил разобраться с Норьегой.

США прекрасно понимали, что Норьега ведет двойную игру, однако он их устраивал, тем более что в других латиноамериканских странах в тот период наметился левый уклон. Однако с годами панамский диктатор все больше выходил из-под контроля. Терпение Вашингтона лопнуло в 1989 году, когда подходил срок передачи Панамского канала Панаме. Норьега становился все более упрямым в этом вопросе, отказываясь идти на уступки американцам, предлагавшим пересмотреть условия соглашения.

Тем временем внутри страны зрела оппозиция. Чтобы разделаться с ней, диктатор создал спецподразделения, которые в народе прозвали «доберманами», — они беспощадно расправлялись с активистами. Последней каплей стал арест либерала доктора Уго Спадафора. Его долго пытали, а потом казнили.

В 1986 году Сенат США принял резолюцию, в которой призвал Панаму сбросить диктатора, предъявив ему обвинения в коррупции, фальсификации результатов выборов, наркоторговле и убийствах. США прекратили военную и финансовую помощь Панаме. В стране начался экономический кризис.

Пока в США проходили заочные суды над Норьегой, он начал выступать с резкими антиамериканскими лозунгами. В 1989 году Национальная ассамблея Панамы объявила войну США. В Панама-сити был убит безоружный американский солдат, еще один ранен, а третий арестован. Эти действия побудили президента США Джорджа Буша-старшего объявить о вторжении в Панаму. Эта операция была на руку хозяину Белого дома, которого многие обвиняли в слабости. Рейтинг Буша после начала панамской операции мгновенно взлетел.

Американцы быстро разбили панамские войска. Сам диктатор спасся от ареста в посольстве Ватикана в Панаме. Американские солдаты окружили здание дипмиссии и транслировали хиты хеви-металла. Эта тактика принесла успех: 3 января 1990 года Норьега сдался американцам и отправился в тюрьму во Флориду.

В США его приговорили к 40 годам тюрьмы, однако впоследствии сократили срок заключения до 30 лет, потом его объявили военнопленным, что позволило ему пользоваться телефоном и получать дополнительные часы свиданий с родственниками.

По Панаме поползли слухи, что бывший диктатор был «садистом, насильником и извращенцем». Создатели игры «Call of Duty» превратили Норьегу в главного антагониста. Так, в одной миссии он помогает ЦРУ выследить и поймать террориста и наркоторговца Рауля Менендеса, а затем, предав главных героев, помогает ему бежать. К слову, в 2014 году Норьега подал в суд на разработчиков игры, обвинив их в том, что его образ использовали без разрешения, изобразив отрицательным героем. Суд решил, что у компании было полное право изображать историческую личность в вымышленном сюжете.

В июле 1990-го Франция обвинила Норьегу и его супругу в том, что они отмыли в банке страны 3 миллиона долларов, нажитых на торговле наркотиками. Защитники бывшего диктатора утверждали, что это деньги, полученные им от ЦРУ. За хорошее поведение Норьегу досрочно освободили из американской тюрьмы и экстрадировали во Францию, где его приговорили к семи годам заключения. В 2011-м бывший диктатор оказался на родине, где его судили за нарушение прав человека, убийства и коррупцию в годы пребывания у власти.

Согласно панамским законам, людям старше 74 лет разрешают отбывать наказание под домашним арестом. Однако к Норьеге власти проявили суровость. Под домашний арест его перевели лишь в начале 2017 года, когда у перенесшего инсульт генерала обнаружили опухоль мозга.

Диктатор умер поздно вечером в больнице Санто-Томас в Панама-сити. По свидетельству его дочерей, после операции по удалению опухоли у него началось сильное кровотечение.