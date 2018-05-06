Лучшее за день. 5 мая

Первая из череды Нобелевских премий за магнитный резонанс, новый терагерцовый источник, старт отложенной миссии к Марсу и «настраиваемые» химические соединения — таков наш ночной дайджест.

О том, как несостоявшийся раввин открыл ядерный магнитный резонанс, как военные скрывали от него работу над ядерной бомбой и как он построил самые первые атомные часы, рассказывает наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Новый терагерцовый источник придумали в России . Возможных применений — множество.

После двухлетней отсрочки на Марс наконец-то отправился новый зонд NASA . Ждем посадки в ноябре!

Свойства химических соединений можно будет «настраивать». Спасибо российским химикам!

GenerationS дошел до финала Предакселератора. Поздравляем победителей!

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