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Лучшее за день. 5 мая
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Лучшее за день. 5 мая 

Индикатор 39 минут назад
Фото: Индикатор
Первая из череды Нобелевских премий за магнитный резонанс, новый терагерцовый источник, старт отложенной миссии к Марсу и «настраиваемые» химические соединения — таков наш ночной дайджест.
О том, как несостоявшийся раввин открыл ядерный магнитный резонанс, как военные скрывали от него работу над ядерной бомбой и как он построил самые первые атомные часы, рассказывает наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Новый терагерцовый источник придумали в России. Возможных применений — множество.
После двухлетней отсрочки на Марс наконец-то отправился новый зонд NASA. Ждем посадки в ноябре!
Свойства химических соединений можно будет «настраивать». Спасибо российским химикам!
GenerationS дошел до финала Предакселератора. Поздравляем победителей!
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