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В Румынии представители Минобороны России возложили венки на российском воинском захоронении в городе Клуж Напока
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В Румынии представители Минобороны России возложили венки на российском воинском захоронении в городе Клуж Напока 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В церемонии приняли участие вице-мэр города Клуж Напока, представители военной комендатуры и группа офицеров дислоцированной в городе Клуж Напока пехотной дивизии.
Cотрудники представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Шаповалов Александр Алексеевич и Агатий Иван Иванович приняли участие в проведении торжественно-траурного мероприятия с возложением венков на российском воинском захоронении в городе Клуж Напока, административном центре уезда Клуж (Северная Трансильвания), в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное мероприятие было организованно администрацией города. В церемонии возложения венков приняли участие вице-мэр города Клуж Напока, представители военной комендатуры и группа офицеров дислоцированной в городе Клуж Напока пехотной дивизии.
В ходе мероприятия были исполнены национальные гимны Российской Федерации и Румынии. Полицией города и военной полиции были обеспечены меры безопасности и правопорядка при проведении мероприятия.
Захоронение в городе Клуж Напока представляет собой отдельный участок воинского «Кладбища героев». На участке расположен монумент с макетом танка Т-34, отдельный обелиск со звездой, 30 братских и 85 индивидуальных могил, в которых покоятся 658 советских военнослужащих, чьи имена были установлены Представительством.
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