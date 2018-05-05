Человек-легенда: сегодня знаменосцу Победы Михаилу Егорову исполнилось бы 95 лет

В распоряжении телеканала «Звезда» оказались уникальные снимки и документы из архива Егорова , которые прежде не публиковались.

Ровно 95 лет родился Михаил Егоров — знаменосец Победы, который вместе с Мелитоном Кантарией водрузил над Рейхстагом флаг Советского Союза. В распоряжении телеканала «Звезда» оказались уникальные снимки и документы из архива Егорова, которые прежде не публиковались.

В доме героя Советского Союза Михаила Егорова сейчас работает музей. Экскурсии в нем проводит Ирина Михайловна, младшая дочь знаменосца Победы. В музее можно ознакомиться с аудиозаписью, на которой запечатлен от первого лица рассказ самого Егорова, посвященный водружению флага над немецким парламентом.

В 1941 году Михаилу Егорову было восемнадцать лет, он был на год младше, чем нужно для фронта. Тогда молодой человек отправился к партизанам и за несколько лет записал на свой счет пять вражеских эшелонов, десятки взорванных танков и автомобилей, а также около двух сотен «языков».

В 1944 году Егоров уже попал в действующую армию. Он был ранен несколько раз, причем одно из ранений было настолько серьезным, что красноармейца едва не комиссовали. Тем не менее, Егоров решил продолжил воевать. В итоге из миллионов солдат знамя Победы над столицей поверженного противника выбрало его и Мелитона Кантарию.