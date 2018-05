«Бум! Следующий!»: Трамп изобразил, как террористы убивали парижан в 2015-м (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп в очередной раз приковал к себе негативное внимание общественности, выступив на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе . Поводом для скандала стало сомнительное решение главы государства объяснить на словах и жестах, как боевики убивали мирных граждан в ходе терактов в Париже в 2015 году. На выступление Трампа уже отреагировал МИД Франции , назвав действия американского лидера возмутительными.

О парижских терактах Трамп вспомнил в свете продолжающихся в США спорах о необходимости запрета на свободную продажу оружия. Президент первым делом заверил влиятельное оружейное лобби в своей поддержке. «Ваши права, основанные на второй поправке к конституции, никогда не будут находиться под обстрелом, пока я — ваш президент», — подчеркнул он.

Затем Трамп повторил мысль, которую он уже озвучивал

в январе: «Ни у кого в Париже нет оружия. Если хотя бы у одного человека было бы оружие, направленное в противоположном направлении, террористы бы либо разбежались, либо их застрелили» (цитата по Reuters ). Он выразил уверенность, что если бы во время терактов у людей оказалось оружие, события того дня «были бы совсем другой историей».

Свое выступление Трамп сопроводил наглядным объяснением, как именно террористы убивали парижан. «Бум! Следующий. Бум! Следующий. Бум!» — произнес президент, изображая пальцами пистолет. Видеозапись речи американского лидера перед оружейным лобби опубликовало в своем

Twitter

издание The Huffington Post.

President Trump graphically reenacts the November 2015 terrorist attacks in Paris while speaking at the NRA-ILA Leadership Conference. pic.twitter.com/hRrxXG830y

— HuffPost (@HuffPost) 4 мая 2018 г.

Французское правительство в своем заявлении выразило «глубокое недовольство комментариями Трампа» о парижских терактах и потребовало уважать память погибших 13 ноября 2015 года. «Каждая страна сама решает, позволять ли носить своим гражданам оружие или нет. Франция гордится быть страной, где возможности завладеть огнестрельным оружием жестко регулируются», — подчеркивается в документе.

Как отмечает Reuters, подобные заявления Парижа являются самой жесткой критикой Трампа с момента, как Эмманюэль Макрон стал президентом Франции более года назад.

Примечательно, что бывший французский лидер Франсуа Олланд также раскритиковал заявления американского президента. «Позорные высказывания Дональда Трампа много говорят о том, что он думает о Франции и ее ценностях. Дружба нашими двумя народами не будет омрачена этим неуважением», — сказал Олланд. Макрон на выступление коллеги из США пока не отреагировал.

Les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu'il pense de la France et de ses valeurs. L'amitié entre nos deux peuples ne sera pas entachée par l'irrespect et l'outrance. Toutes mes pensées vont aux victimes du 13 novembre.

— François Hollande (@fhollande) 5 мая 2018 г.

Отметим, что в Соединенных Штатах только за последние полтора года произошло несколько крупных инцидентов, в которых злоумышленники применяли огнестрельное оружие, причем не только пистолеты, но и полуавтоматические винтовки, легально купленные в магазинах. После каждого инцидента в стране вспыхивала ожесточенная дискуссия о необходимости запрета на ношение оружия, однако подобные разговоры в США быстро затухают. Противники второй поправки считают, что виной тому — оружейное лобби, которое имеет большой контроль над законодательными инициативами в этой области.