Как в Мексике производят текилу 

Пятого мая потребление текилы в Мексике и южных штатах США резко возрастает. В этот день мексиканцы отмечают годовщину победы своих предков над французскими войсками в битве при Пуэбле. Даже в век новых технологий один из самых популярных в мире напитков по-прежнему изготавливают традиционными способами. С помощью специального инструмента сборщики агавы — химадоры — отсекают листья растения, чтобы добраться до его сердцевины, а перевозят собранную агаву с помощью мулов. Официально производство текилы разрешено только в пяти мексиканских штатах.