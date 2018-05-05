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Как в Мексике производят текилу
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Как в Мексике производят текилу 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Пятого мая потребление текилы в Мексике и южных штатах США резко возрастает. В этот день мексиканцы отмечают годовщину победы своих предков над французскими войсками в битве при Пуэбле. Даже в век новых технологий один из самых популярных в мире напитков по-прежнему изготавливают традиционными способами. С помощью специального инструмента сборщики агавы — химадоры — отсекают листья растения, чтобы добраться до его сердцевины, а перевозят собранную агаву с помощью мулов. Официально производство текилы разрешено только в пяти мексиканских штатах.
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