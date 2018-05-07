«Что же скажет Алла?»: Анастасия Волочкова предлагает учить внучку Пугачевой балету

Интернет-пользователи эмоционально обсуждают предложение, сделанное бывшей примой-балериной Большого театра Анастасией Волочковой родным Аллы Борисовны Пугачевой. Танцовщица всерьез вознамерилась стать наставницей дочери Кристины Орбакайте — Клавдии. Как признается сама певица, девочка растет очень одаренной и с настоящим удовольствием занимается в балетной школе, несмотря даже на то что растяжка пока Клавдии дается с большим трудом. Однако звездную родительницу беспокоят вовсе не сложности с поперечным шпагатом, а рост 6-летнего ребенка. Для своего возраста внучка Пугачевой довольно высокая, что в дальнейшем может помешать ей танцевать в составе труппы Большого театра.

«Когда я училась в балете — меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело потому что нет высоких и сильных партнеров. К тому же высоким балеринам все крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа и Анастасия Волочкова, которые в итоге вышли в свободное плаванье. А в репертуарных театрах… тяжеловато», — делится своими переживаниями с телеканалом НТВ Кристина Орбакайте. На слова артистки тут же откликнулась упомянутая ею Анастасия Волочкова. Балерина предложила внучке Пугачевой свои услуги в качестве наставника, ведь именно благодаря народной артистке Анастасию прозвали когда-то «белой лебедью шоу-бизнеса».

«Мне, конечно, есть что ей сказать…» — загадочно улыбаясь, уверяет зрителей Волочкова. Но вот доверия ее слова ни у кого не вызывают. В социальных сетях разгорелись нешуточные страсти — интернет-пользователи очень просят Пугачеву не подпускать внучку к скандально известной танцовщице. «Еще чего придумала! Кто ж тебе ребенка-то доверит?!» «Что же скажет Алла, интересно? После такого „щедрого“ предложения» «Алла Борисовна, не подпускайте внучку к этой женщине! Она ничему хорошему научить не может!» «Интересно, что Пугачева бы ей ответила. Может когда-то она и была примой, но сейчас она зовется несколько иначе…» Отметим, что за последние несколько лет Анастасия Волочкова многократно подвергалась критике как в социальных сетях, так и в эфирах телепередач. Кажется, что балерину один за другим преследуют скандалы, связанные то с ее сексуальной жизнью, то с алкогольной зависимостью, которой она, якобы, страдает. Сама артистка тоже изрядно подливает масла в огонь, публикуя все более пикантные снимки в своем Инстаграм-аккаунте. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!