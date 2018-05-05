Китайские эксперты прибыли в Казахстан для инспектирования предприятий, производящих мед

Астана , 5 мая / Синьхуа / — В Казахстан прибыла группа китайских экспертов для оценки контроля пищевой безопасности и инспектирования казахстанских предприятий, производящих мед. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

Эксперты проинспектируют ряд предприятий по производству меда в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях, — говорится в сообщении ведомства.

По итогам инспекции ожидается решить вопросы допуска казахстанского меда на китайский рынок. 5 мая делегация начала инспекцию на предприятии «Лепсинск-оними» на территории Джунгар-Алатауского национального парка. Предприятие имеет собственные пасеки в Алматинской области. Помимо этого мед скупают у местных пчеловодов.

Как подчеркнули в ведомстве, положительное заключение инспекционной группы откроет перспективные направления развития для казахстанских производителей, позволит увеличить объемы, нарастить технический и экономический потенциал.

Представители Министерства сельского хозяйства Казахстана ознакомили участников инспекционной группы и представителей СМИ с одним из крупнейших в республике племенных репродукторов пород ангус и герефорд, откормочной площадкой с мясокомбинатом и осетровой фермой. —0—