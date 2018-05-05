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Госсекретарь США провел телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи
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Госсекретарь США провел телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи 

ТАСС 28 минут назад
ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи в субботу во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг КНДР, региональные, глобальные проблемы, а также развитие двусторонних отношений. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Госсекретарь Помпео и член Политбюро [ЦК КПК] Ян Цзечи подтвердили важность конструктивных, ориентированных на результат двусторонних отношений. Стороны также обсудили глобальные, региональные и двусторонние вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность", — информировала она.
Кроме того, Помпео и Ян Цзечи «согласились с необходимостью реакции на угрозу, которую Северная Корея представляет для региональной стабильности». Дипломаты, помимо этого, «обсудили приготовления для взаимодействия США и Китая на высоком уровне в этом году», резюмировала Науэрт.
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