Госсекретарь США провел телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

"Госсекретарь Помпео и член Политбюро [ЦК КПК] Ян Цзечи подтвердили важность конструктивных, ориентированных на результат двусторонних отношений. Стороны также обсудили глобальные, региональные и двусторонние вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность", — информировала она.

Кроме того, Помпео и Ян Цзечи «согласились с необходимостью реакции на угрозу, которую Северная Корея представляет для региональной стабильности». Дипломаты, помимо этого, «обсудили приготовления для взаимодействия США и Китая на высоком уровне в этом году», резюмировала Науэрт.