«Варфоломеевская ночь» в Пекине: что произошло в июне 1900 года

С 1898 года по 1901 год в Китае происходило Ихэтуаньское восстание. В его рамках действовало множество патриотических отрядов, члены которых считали своим долгом яростно бороться с иностранным вмешательством во внутреннюю жизнь страны. Одним из самых страшных событий восстания стала так называемая «Варфоломеевская ночь» в Пекине. Тогда ихэтуани уничтожили всех проживавших в городе христиан.

Предпосылки восстания

В конце XIX века в Китае буквально обосновались представители многих европейских государств. Отношения между китайцами и визитерами из Европы развивались в экономической области, и довольно успешно. В результате чего большое количество китайских крестьян оказались в бедственном положении, рабочие лишались своих мест, ремесленники — доходов.

Но вскоре европейцы стали оказывать влияние и на религиозные убеждения жителей Поднебесной. В стране появились миссионеры, благодаря которым некоторые китайцы приняли христианство. Именно тогда на территории Китая и зародилось движение против иноземного вмешательства в жизнь государства.

Неуязвимые боксеры

По представлению ихэтуаней, их земляки, обратившись в христианскую веру, совершили самое настоящее предательство. Поэтому повстанцы собирались не только изгонять иностранцев, но и уничтожать китайцев-христиан или, по крайней мере, заставлять их отрекаться от чужой веры.

Чаще всего в ряды ихэтуаней вступали бедняки, безработные и бывшие солдаты. Боксеры (а именно так называли ихэтуаней иностранцы) уделяли большое внимание своей физической форме, занимались боевыми искусствами. В народе даже появилось поверье, согласно которому члены отряда считались абсолютно неуязвимыми, в том числе для пуль. Однако подобная способность сохранялась у них лишь до тех пор, пока они соблюдали устав и беспрекословно подчинялись своему руководству.

Ночь смерти

Ночью 24 июня 1900 года агрессия боксеров, направленная против иноземцев, достигла своего апогея. Ихэтуани прочесывали Пекин и убивали всех христиан, в частности, православных. Несчастных закалывали ножами, отрубали головы, заживо поджигали, просто избивали до смерти.

Число погибших в «Варфоломеевскую ночь» в Китае точно установить не удалось, но, по оценкам специалистов, их количество исчисляется несколькими сотнями. Были найдены и опознаны останки всего 222 человек, среди них были и мужчины, и женщины, и старики, и даже дети.