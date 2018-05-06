Два американских разведывательных самолета приблизились к границам РФ 

Разведывательные самолеты ВВС и ВМС США облетели сухопутные и морские границы Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет ВВС США RC-135V, вылетевший из Великобритании, три часа находился над Польшей у южной границы Калининградской области.
Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, прилетевший из Эстонии, инспектировал морские границы. Он приближался к российскому побережью на расстояние около 40 километров.
По данным Минобороны, в конце апреля разведку у границ России провели 17 иностранных самолетов.