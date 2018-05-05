Дожди привели к сильнейшему наводнению в Турции

Турции проливные дожди спровоцировали самое сильное наводнение за последние 500 лет. Об этом сообщают местные СМИ.

Сель, сошедший на улицы Анкары , сносил легковые автомобили и грузовики. В результате оказались повреждены более ста машин. Ливень затопил первые этажи зданий. В списках пострадавших значатся как минимум шесть человек. Сейчас сотрудники коммунальных служб разбирают завалы из автомобилей.

По прогнозам синоптиков, дожди в Турции будут продолжаться еще несколько дней.

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