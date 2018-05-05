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Дожди привели к сильнейшему наводнению в Турции
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Дожди привели к сильнейшему наводнению в Турции 

Мир24 42 минуты назад
В Турции проливные дожди спровоцировали самое сильное наводнение за последние 500 лет. Об этом сообщают местные СМИ.
Сель, сошедший на улицы Анкары, сносил легковые автомобили и грузовики. В результате оказались повреждены более ста машин. Ливень затопил первые этажи зданий. В списках пострадавших значатся как минимум шесть человек. Сейчас сотрудники коммунальных служб разбирают завалы из автомобилей.
По прогнозам синоптиков, дожди в Турции будут продолжаться еще несколько дней.
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