Истринское отделение клуба «Ночные Волки» открыло мотосезон

Колонна истринских мотоциклистов направилась в сторону Волоколамска . Точкой отправления стал штаб мотоклуба. Принять участие в пробеге мог любой обладатель двухколесной техники.

Члены мотоклуба — это люди разных профессий, возраста и жизненных взглядов. Но их объединяет одно — страсть к мотоциклам.

Во-первых, нас объединяют мотоциклы,

во-вторых, мы — одна большая семья, а,

в-третьих, мы все совершенно разные люди.

Кто-то юрист,

кто-то работает слесарем, но при этом нас объединяет любовь к свободе и мотоциклам

Участники пробега по традиции приезжают в монастырь Иосифа Володского, чтобы получить благословение на предстоящий сезон. Именно здесь они совершили первую остановку на маршруте.

Когда они сюда приезжают —

какая-то радость. Многие из них православные люди, предлагали несколько раз мне помощь. Много бывает хулиганов, ходят в шортах,

мини-юбках

— на работу в шортах не ходят, а к богу ходят. Не реагируют, хамят. А мотоциклисты за веру стоят

— Алексей, донской казак, охрана монастыря.

Следующая остановка у памятника в честь подвига 11 героев-саперов

гвардейской стрелковой дивизии генерала Памфилова, где участники возложили цветы и венок.