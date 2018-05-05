Истринское отделение клуба «Ночные Волки» открыло мотосезон 

Колонна истринских мотоциклистов направилась в сторону Волоколамска. Точкой отправления стал штаб мотоклуба. Принять участие в пробеге мог любой обладатель двухколесной техники.
Члены мотоклуба — это люди разных профессий, возраста и жизненных взглядов. Но их объединяет одно — страсть к мотоциклам.
Во-первых, нас объединяют мотоциклы,
во-вторых, мы — одна большая семья, а,
в-третьих, мы все совершенно разные люди.
Кто-то юрист,
кто-то работает слесарем, но при этом нас объединяет любовь к свободе и мотоциклам
— Андрей Дунаев, руководитель администрации г.о. Истра.
Участники пробега по традиции приезжают в монастырь Иосифа Володского, чтобы получить благословение на предстоящий сезон. Именно здесь они совершили первую остановку на маршруте.
Когда они сюда приезжают —
какая-то радость. Многие из них православные люди, предлагали несколько раз мне помощь. Много бывает хулиганов, ходят в шортах,
мини-юбках
— на работу в шортах не ходят, а к богу ходят. Не реагируют, хамят. А мотоциклисты за веру стоят
— Алексей, донской казак, охрана монастыря.
Следующая остановка у памятника в честь подвига 11 героев-саперов
гвардейской стрелковой дивизии генерала Памфилова, где участники возложили цветы и венок.
Мотоциклисты из известного российского байк‐клуба «Ночные волки» отправились в традиционный пробег «Дорога Победы — на Берлин». По местам сражений Великой Отечественной войны байкеры везут флаги с именами павших бойцов.