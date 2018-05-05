Продолжение роста числа участников Гуанчжоуской ярмарки сигнализирует о популярности производимых в Китае товаров

Гуанчжоу , 5 мая / Синьхуа / — Сегодня завершилась 123-я Гуанчжоуская ярмарка. Количество посетителей нынешней ярмарки к 3 мая составило в общей сложности 203346 человек. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,3 проц, это стало самым высоким показателем за пять лет.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции официальный представитель ярмарки Сюй Бин сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество посетителей со всех континентов: по Америке рост на 12,76 проц, по Европе на 8,07 проц, по Африке на 7,24 проц, по Океании на 4,19 проц, по Азии на 2,29 проц.

Италия, Великобритания и Согласно данным, увеличилось число покупателей из всех основных развитых экономических субъектов. Прирост по ЕС составил 6,56 проц, в том числе главной силой роста стали Германия Испания . Прирост по региону НАФТА достиг 7,32 проц, при этом сравнительно высоким ростом отмечены США Канада , по которым он составил 7,85 проц и 4,57 проц, соответственно. Увеличение показателя по Австралии составило 3,9 проц, а по Республике Корея — 17,31 проц.

"США являются вторым по величине покупателем на ярмарке, количество посетителей ярмарки из США каждый раз превышает 10 тыс. человек. Количество покупателей из США на нынешней ярмарке достигло 11929 человек, прирост по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составил 7,85 проц", — сказал Сюй Бин.

Устойчиво повышается качество покупателей. Увеличивается число покупателей из всех развитых экономических субъектов, включая прирост в 7,85 проц по США, в 6,56 проц по ЕС, в 4,57 и 3,9 проц по Канаде и Австралии, соответственно. В ярмарке приняли участие 109 из 250 крупнейших в мире розничных торговых сетей.

По мнению отраслевых специалистов, данные по покупателям и экспортным сделкам со 123-й Гуанчжоуской ярмарки подтверждают, что начавшаяся в прошлом году тенденция стабилизации и улучшения китайской внешней торговли продолжилась.

Участвовавшие в ярмарке предприятия отзываются, что на нынешней ярмарке по сравнению с предыдущим аналогичным периодом возросли количество покупателей и их готовность размещать заказы на месте, особенно усилилась готовность размещать заказы со стороны покупателей из стран региона «Пояса и пути» и других стран с нарождающимися рынками.

Глава Китайского центра внешней торговли /CFTC/ Ли Цзиньци сообщил, что в условиях проводящейся китайским правительством стратегии стимулирования за счет инноваций, проявляется заметный эффект от трансформации и повышения уровня большого числа предприятий, заметно растет их международная конкурентоспособность, имеется еще больше условий, средств и потенциала для нейтрализации вызовов от торговых трений. —0—