Нелюбовь с первого взгляда

Холодная война завершилась в конце прошлого века. Однако и сегодня Запад видит в России не партнера, а, скорее, соперника, если не врага. Откуда берутся русофобские настроения в западных странах и как они проявлялись в далеком и не очень далеком прошлом — об этом специальный репортаж Веры Кузьминой «Нелюбовь с первого взгляда» на телеканале «ТВ Центр» , в понедельник, 7 мая, в 22:35.

У противостояния России и Запада долгая история, напоминает автор спецрепортажа Вера Кузьмина. И началось оно не с грозных заявлений британского премьера Терезы Мэй и высылки российских дипломатов из Лондона в марте этого года.

Англосаксонский мир издавна проявлял интерес к Московии, но представляя ее исключительно в качестве некой колонии. Так, в XVI веке англичане всерьез рассматривали возможность присвоения земель, расположенных «между Архангельском и Волгою». Они даже примерно вычислили, какой ежегодный доход могла бы получать королевская казна с данных территорий. При этом мнением «туземцев» никто не интересовался. Неудивительно, что английские купцы не считали нужным платить московитам торговые пошлины. За что и были высланы из страны еще Иваном Грозным

Действуя против российских интересов, англосаксы никогда не стеснялись в выборе средств. Задушен в Михайловском замке император Павел I, неожиданно пошедший на союз с враждебным Англии Наполеоном. Насмерть «перепутал лекарства» Де Рибас, решивший в последний момент дистанцироваться от заговорщиков. Убит российский посланник в Тегеране Александр Грибоедов , мешавший английской политике в Персии . Отравлен, застрелен и утоплен в проруби Григорий Распутин , выступавший против проанглийского курса в российской внешней политике… И всегда где-то поблизости оказывался человек, близкий к спецслужбам Британской империи.

Много воды утекло с тех пор, эпохи сменяли одна другую. Страны Запада то просили военной помощи у Российской империи, то объединялись против нее в коалиции. Но неизменным оставался взгляд англосаксов на Россию — в ней они никогда не видели равного себе партнера, отказывали ей в праве иметь собственные национальные интересы. Почему это происходит? И по какому «научно подтвержденному» праву англичане, а вслед за ними американцы претендуют на управление миром? За ответами на эти вопросы автор спецрепортажа обратилась к историкам, политологам и американистам.