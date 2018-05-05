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В Ухане открылся первый симпозиум «Объединение страны и национальное возрождение»
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В Ухане открылся первый симпозиум «Объединение страны и национальное возрождение» 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Ухань, 5 мая /Синьхуа/ — В Ухане сегодня открылся совместно проводящийся Педагогическим университетом Центрального Китая и Обществом содействия обменам между берегами Тайваньского пролива провинции Хубэй первый симпозиум «Объединение страны и национальное возрождение».
Данный симпозиум посвящен теме «Совместное планирование объединения страны, совместное национальное возрождение». В нем принимают участие около 100 экспертов и исследователей из вузов и исследовательских структур двух берегов Тайваньского пролива. На церемонии открытия выступил глава Всекитайского общества изучения Тайваня Дай Бинго. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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