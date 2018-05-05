Ещё
В провинции Хубэй ярмарка вакансий стажеров и сотрудников для тайваньской молодежи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В провинции Хубэй ярмарка вакансий стажеров и сотрудников для тайваньской молодежи 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Ухань, 5 мая /Синьхуа/ — В Уханьском университете сегодня состоялась ярмарка вакансий стажеров и сотрудников для тайваньской молодежи «Тысячи мест приветствуют тайваньскую молодежь».
На месте проведения ярмарки были представлены в общей сложности 260 вакансий стажеров и сотрудников в сферах, включающих финансы, науку и технологии, медицину и фармакологию, а также СМИ.
Нынешняя ярмарка одновременно проводилась в форматах онлайн и офлайн. В онлайне соответствующие учреждения опубликовали на интернет-платформе и публичной странице в WeChat свыше 1000 вакансий стажеров и сотрудников. А количество посетивших сегодня место проведения ярмарки в офлайне тайваньских студентов составило свыше 200 человек.
Помимо тайваньских студентов из Уханя, ярмарку также посетили тайваньские студенты из Пекина, Чунцина, Тайваня и других мест. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китай и США достигли консенсуса по некоторым экономическим и торговым вопросам /более подробно/ Руководители Болгарии, Румынии и Австрии призвали к содействию ускоренному развитию Дунайского региона Посольство КНР передало в дар Центральной библиотеке монгольской провинции Дархан- Уул сутры "Ганжур" и "Данжур" на монгольском языке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ286
Пропавшего в США Ярошенко нашли20
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь
МВД выступило с заявлением по акциям в субботу
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала264
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение