В провинции Хубэй ярмарка вакансий стажеров и сотрудников для тайваньской молодежи 

Ухань, 5 мая /Синьхуа/ — В Уханьском университете сегодня состоялась ярмарка вакансий стажеров и сотрудников для тайваньской молодежи «Тысячи мест приветствуют тайваньскую молодежь».
На месте проведения ярмарки были представлены в общей сложности 260 вакансий стажеров и сотрудников в сферах, включающих финансы, науку и технологии, медицину и фармакологию, а также СМИ.
Нынешняя ярмарка одновременно проводилась в форматах онлайн и офлайн. В онлайне соответствующие учреждения опубликовали на интернет-платформе и публичной странице в WeChat свыше 1000 вакансий стажеров и сотрудников. А количество посетивших сегодня место проведения ярмарки в офлайне тайваньских студентов составило свыше 200 человек.
Помимо тайваньских студентов из Уханя, ярмарку также посетили тайваньские студенты из Пекина, Чунцина, Тайваня и других мест. —0—