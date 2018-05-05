В провинции Хубэй ярмарка вакансий стажеров и сотрудников для тайваньской молодежи

Ухань, 5 мая / Синьхуа / — В Уханьском университете сегодня состоялась ярмарка вакансий стажеров и сотрудников для тайваньской молодежи «Тысячи мест приветствуют тайваньскую молодежь».

На месте проведения ярмарки были представлены в общей сложности 260 вакансий стажеров и сотрудников в сферах, включающих финансы, науку и технологии, медицину и фармакологию, а также СМИ.

Нынешняя ярмарка одновременно проводилась в форматах онлайн и офлайн. В онлайне соответствующие учреждения опубликовали на интернет-платформе и публичной странице в WeChat свыше 1000 вакансий стажеров и сотрудников. А количество посетивших сегодня место проведения ярмарки в офлайне тайваньских студентов составило свыше 200 человек.