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В Пензе задержали несколько участников несанкционированной акции Навального
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В Пензе задержали несколько участников несанкционированной акции Навального 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Несколько участников несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального были задержаны в Пензе. Об этом сообщает PenzaNews со ссылкой на очевидцев. По данным портала «ОВД-Инфо», по состоянию на 21 час в Пензе было задержано 7 человек.
Напомним, сторонники Алексея Навального подали два уведомления о проведении шествия и митинга 5 мая. Они предложили два варианта: либо от ТЦ «Арбат» до Драматического театра, либо от ТЦ «Высшая Лига» до Фонтанной площади. Первое уведомление направили в областное правительство, второе — в администрацию Пензы. Правительство Пензенской области рекомендовало перенести мероприятия к «Дизель-Арене» на окраине города. Однако эта площадка организаторов не устроила.
Администрация Пензы никаких предложений по переносу мероприятия в установленный срок не дала. Опираясь на нормы действующего законодательства, организаторы митинга посчитали второй маршрут согласованным, а шествие и митинг — «абсолютно законными». Однако нарушение мэрией сроков рассмотрения уведомления, по сути, сделало акцию незаконной.
Об этом собравшихся около ТЦ «Высшая лига» предупредили заместитель начальника УМВД России по городу Пензе Андрей Гаврюшин и начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями городской администрации Олег Викулов. Олег Викулов пояснил, что все площадки в центре города заняты и предложил провести мероприятие либо у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», либо в одном из «гайд-парков» в сквере имени Дзержинского, где не требуется согласование, либо на площадке перед входом в парк культуры и отдыха «Олимпийский».
Задержания начались после того, как идущие в колонне по улице Московской, стали выкрикивать лозунги «Он нам не царь» и «Россия будет свободной». Сотрудники правоохранительных органов не применяли к задержанным спецсредств.
Шествие от ТЦ «Высшая лига» завершилось в сквере имени Ф. Э. Дзержинского, где прошел митинг
После митинга часть протестующих направилась к управлению МВД по городу Пензе и к отделу полиции № 1, куда ранее были доставлены несколько задержанных. Еще один задержанный был доставлен в отдел полиции № 4.
«ФедералПресс» проанализировал, чем закончилась майская акция протеста Навального в России.
Фото: Евгений Малышев/penzanews.ru
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