Небо над Ростовом озарил праздничный салют: как это было, смотрите в нашем репортаже

Сегодня, пятого мая, Южному военном округу исполнилось сто лет. В честь этого в донской столице весь день шли праздничные мероприятия: на Театральной площади состоялся парад, на набережной продемонстрировали военные корабли.

Затем летчики показали «класс» во время авиашоу. А вечером на главной площади города прошел концерт. Праздник завершился красочным салютом на Театральной площади.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже. Редакция 161.ru благодарит «Одно небо» за помощь в подготовке репортажа.

Следующий салют прогремит 9 мая Салют начался в девять часов вечера

Сегодня ЮВО исполнилось ровно сто лет Над городом прогремели тысячи залпов

Красочно и торжественно!

С высоты отлично виден и салют, и ночной город

А этот кадр сделан с крыши высотки в центре города

Военные подготовили салют на славу!