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В Маниле проходит 51-ое годовое собрание Совета правления Азиатского банка развития
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В Маниле проходит 51-ое годовое собрание Совета правления Азиатского банка развития 

ИА Синьхуа 1 час назад
Манила, 5 мая /Синьхуа/ — С 3 по 6 мая в столице Филиппин Маниле проходит 51-ое годовое собрание Совета управляющих Азиатского банка развития /АБР/.
4-5 мая на заседаниях чиновники правительственных и финансовых органов разных стран, включая Китай, обсудили вопросы стимулирования инклюзивного развития Азиатско-Тихоокеанского региона /АТР/, роль правительств в использовании новых технологий для продвижения инклюзивного развития, Стратегию АБР-2030.
Председатель собрания — министр финансов Филиппин Карлос Домингес. В заседаниях приняли участие члены правления АБР и чиновники соответствующих финансовых учреждений. Заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин участвовал в заседании и выступил с речью.
Юй Вэйпин заявил, что АБР должен модернизировать стратегию развития, стимулировать реализацию качественного развития в АТР, углубить межрегиональное сотрудничество, ускорить сопряжение в рамках инициативы «Пояса и пути» и других механизмов межрегионального сотрудничества, помогать в создании сообщества единой судьбы человечества, усиливать функции финансирования, поддерживать транспортно-коммуникационную взаимосвязанность инфраструктуры АТР, расширять партнерские отношения, повышать эффективность и уровень развития всего АТР. КНР как и раньше поддерживает развитие АТР, непрерывно углубляет всеохватывающие отношения сотрудничества между КНР и АБР, делает совместный вклад в продолжительное развитие АТР и всего мира. —0—
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