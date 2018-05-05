В Маниле проходит 51-ое годовое собрание Совета правления Азиатского банка развития

Манила, 5 мая / Синьхуа / — С 3 по 6 мая в столице Филиппин Маниле проходит 51-ое годовое собрание Совета управляющих Азиатского банка развития /АБР/.

4-5 мая на заседаниях чиновники правительственных и финансовых органов разных стран, включая Китай , обсудили вопросы стимулирования инклюзивного развития Азиатско-Тихоокеанского региона /АТР/, роль правительств в использовании новых технологий для продвижения инклюзивного развития, Стратегию АБР-2030.

Председатель собрания — министр финансов Филиппин Карлос Домингес. В заседаниях приняли участие члены правления АБР и чиновники соответствующих финансовых учреждений. Заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин участвовал в заседании и выступил с речью.

Юй Вэйпин заявил, что АБР должен модернизировать стратегию развития, стимулировать реализацию качественного развития в АТР, углубить межрегиональное сотрудничество, ускорить сопряжение в рамках инициативы «Пояса и пути» и других механизмов межрегионального сотрудничества, помогать в создании сообщества единой судьбы человечества, усиливать функции финансирования, поддерживать транспортно-коммуникационную взаимосвязанность инфраструктуры АТР, расширять партнерские отношения, повышать эффективность и уровень развития всего АТР. КНР как и раньше поддерживает развитие АТР, непрерывно углубляет всеохватывающие отношения сотрудничества между КНР и АБР, делает совместный вклад в продолжительное развитие АТР и всего мира. —0—