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В селе Желтое от обрыва до трассы и ж/д путей осталось 33 метра
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В селе Желтое от обрыва до трассы и ж/д путей осталось 33 метра 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Саракташском районе в селе Желтое начаты срочные работы по укреплению обращающегося берега реки Сакмара. Трассу и железнодорожные пути от обрыва отделяют всего 33 метра.
4 мая специалисты берегоукрепительных работ смогли осмотреть проблемный участок сверху с помощью беспилотного летательного аппарата. Силами РЖД начаты работы по укреплению береговой зоны, завезен щебень и бутовый камень, снят грунт и нарезано дорожного полотна в сторону обрыва для дальнейшего подвоза необходимых материалов. Место обрушения частично ограждено, установлены предупреждающие знаки и аншлаги. Работы по отсыпке берега завершены на 470 метров длиной и высотой 5.5 метров, сообщает ГУ МЧС региона.
Сведения о тектонических слоях опасной зоны сотрудники Воронежского НИИ проведали новосибирским ученым для создания проекта укрепления берега реки.
Напомним, обрушение берега Сакмары произошло в мае 2014 года. Тогда до железной дороги оставалось около 50 метров. В прошлом году буквально перед майскими праздниками это расстояние сократилось до 35 метров.
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