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Патриарх Кирилл помолился о мучениках
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Патриарх Кирилл помолился о мучениках 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников.
Патриарху Кириллу сослужили митрополиты, архиепископы и епископы, а также священство столицы.
— Мы не должны забывать о жертве многих мучеников, которую они принесли за Христову веру, — сказал собравшимся патриарх Кирилл.
После службы желающие возложили цветы к памятному знаку на месте захоронений.
Среди жертв репрессий, похороненных на Бутовском полигоне, есть имя святителя Аркадия (Остальского).
— Этот человек очень значим для меня. Мой дед Василий Гундяев в Соловецком лагере участвовал в тайном богослужении, которое как раз проводил епископ Аркадий. За это дед попал в штрафной изолятор на Секирной горе, — сказал патриарх Кирилл.
На гранитных досках мемориала, установленного на полигоне, высечены имена 20 762 человек, убиенных на полигоне в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года. Данные об убиенных взяты из актов о приведении в исполнение приговоров к высшей мере наказания, обнаруженных в Центральном архиве КГБ в начале 1990-х годов.
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