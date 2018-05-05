Патриарх Кирилл помолился о мучениках

В праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников.

Патриарху Кириллу сослужили митрополиты, архиепископы и епископы, а также священство столицы.

— Мы не должны забывать о жертве многих мучеников, которую они принесли за Христову веру, — сказал собравшимся патриарх Кирилл.

После службы желающие возложили цветы к памятному знаку на месте захоронений.

Среди жертв репрессий, похороненных на Бутовском полигоне, есть имя святителя Аркадия (Остальского).

— Этот человек очень значим для меня. Мой дед Василий Гундяев в Соловецком лагере участвовал в тайном богослужении, которое как раз проводил епископ Аркадий. За это дед попал в штрафной изолятор на Секирной горе, — сказал патриарх Кирилл.

На гранитных досках мемориала, установленного на полигоне, высечены имена 20 762 человек, убиенных на полигоне в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года. Данные об убиенных взяты из актов о приведении в исполнение приговоров к высшей мере наказания, обнаруженных в Центральном архиве КГБ в начале 1990-х годов.