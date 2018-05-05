Операция «Трест» и другие секретные миссии чекистов 

20 декабря 1917 года была создана ВЧК — чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Буквально с первых же дней работы «комиссии» задачи и полномочия чекистов расширились.
Политические убийства
Если враг не сдается — его уничтожают. А если сдается, иногда тоже уничтожают. Одной из первых тайных казней, осуществлённых чекистами, стал расстрел царской семьи в Екатеринбурге, произошедший в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В марте 1930-го советские агенты среди бела дня схватили на одной из парижских улиц, усыпили хлороформом и похитили бывшего белого генерала Кутепова. Похищенный скончался от сердечной недостаточности по пути из Марселя в Новороссийск. Таким же образом, в Париже днем, был захвачен и в дальнейшем вывезен в Москву генерал Евгений Миллер. В августе 1940, после первого, майского покушения на Льва Троцкого, организованного НКВД и закончившегося неудачей, советский агент Рамон Меркадер насмерть зарубил Троцкого ледорубом. И это — лишь самые громкие, резонансные убийства, спланированные чекистами. Сколько всего секретных миссий по ликвидации врагов режима было ими реализовано — мы не знаем до сих пор.
Ликвидация Русской эскадры
После крымского поражения белой армии остатки русского флота покинули Россию и встали на рейд в тунисском порту Бизерта, на территории колониальной Франции. В течение четырех лет корабли, тысячи офицеров и моряков, входивших в Русский общевоинский союз (РОВС), воспринимались советской властью как реальная угроза. В любой момент последняя, чудом сохранившаяся боевая эскадра русского Императорского флота могла осуществить нападение и высадку десанта на юге России. По личному распоряжению Дзержинского сотрудники ВЧК-ОГПУ вели работу в Бизерту: следили за перемещением кораблей, вели пропаганду среди русских моряков и деятелей белого движения. 30 октября 1924 года, правительство Франции официально признало Советское государство. Существование Русской эскадры в Бизерту стало невозможным и она была окончательно ликвидирована.
Иранская советская республика
В июне 1920 года на территории северного Ирана после успеха антиправительственного восстания была провозглашена советская республика Гилян. По одной из версий — сработал механизм «экспорта революций» из России. В событиях принимает косвенное участие чекист Яков Блюмкин, в советский Иран приезжает поэт Велимир Хлебников. Закрепиться в Закавказье большевикам не удалось, в сентябре 1921 года республика пала. Но неожиданный успех крепко запомнился советскому руководству и чекистам. На долгие годы Иран станет полем для их оперативных игр.
Разгром белоэмигрантского и подпольного движений
Операция «Трест», возможно, самая успешная тайная контрразведывательная операций чекистов, в результате которой были арестованы британский шпион Сидни Рейли, один из прототипов Джеймса Бонда, и русский террорист номер один — Борис Савинков. В ходе операции, которая началась в 1921 году, чекистами была создана фальшивая подпольная организация «Монархическое объединение Центральной России», с целью выявить подлинных врагов советской власти. В течение 5 лет чекисты налаживали связи с настоящими подпольщиками внутри страны и враждебными белоэмигрантскими объединениями зарубежом. Итогом операции стало заманивание Рейли и Савинкова в СССР, где с ними расправились.
Вайгачские экспедиции
Летом 1930 года группа из полутора тысяч заключенных и чекистов во главе с первым комендантом Соловецкого лагеря Федором Эйхмансом отправилась на «остров смерти» — Вайгач. По официальной версии в условиях вечной мерзлоты зэки добывали руду цветных металлов. Однако вокруг экспедиции сложилось много других легенд. Слишком дикой и неправдоподобной выглядит эта версия. Спустя 6 лет после открытия, Вайгачский рудник закрыли, а организатор экспедиции Эйхманс стал заместителем Глеба Бокия, курировавшего в советских спецслужбах операции со всякой чертовщиной. Весьма вероятно, что Эйхманс искал на Вайгаче либо Гиперборею, либо Атлантиду, поскольку это гораздо более разумная цель, чем пытаться добывать на Вайгаче руду. После неудачной попытки закрепиться на «острове смерти», в 1940 чекистами была организована еще одна Вайгачская экспедиция, но через год и она была прекращена.
Вербовка иностранных агентов
Помимо борьбы с внутренними врагами, чекистов занимал и враг внешний. Блистательный успех советской разведки — вербовка и создание сети британских агентов в 30-х годах: Филби, Берджес, Маклин, Блант, Кернкросс — знаменитая «Кембриджская пятерка». Все пятеро занимали солидные посты в дипломатических и разведывательных структурах Великобритании, и все — тайно работали на СССР. Деятельность завербованных агентов контролировал сотрудник ОГПУ Арнольд Дейч.
Центрально-Азиатская экспедиция
Экспедиция Рерихов на Восток с 1923 по 1928 годы — событие, о котором до сих пор спорят историки. В этой связи довольно убедительно звучит гипотеза о сотрудничестве Рерихов с ОГПУ, как подлинного организатора поездки, координатором которой выступал уже упоминавшийся чекист Яков Блюмкин. А в качестве цели экспедиции называют эзотерическую — поиск чекистами легендарной Шамбалы, политическую — свержение Далай-ламы XIII, и даже идеологическую — смешение буддистских и коммунистический идей.