Операция «Трест» и другие секретные миссии чекистов

20 декабря 1917 года была создана ВЧК — чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Буквально с первых же дней работы «комиссии» задачи и полномочия чекистов расширились.

Политические убийства

Если враг не сдается — его уничтожают. А если сдается, иногда тоже уничтожают. Одной из первых тайных казней, осуществлённых чекистами, стал расстрел царской семьи в Екатеринбурге , произошедший в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В марте 1930-го советские агенты среди бела дня схватили на одной из парижских улиц, усыпили хлороформом и похитили бывшего белого генерала Кутепова. Похищенный скончался от сердечной недостаточности по пути из Марселя Новороссийск . Таким же образом, в Париже днем, был захвачен и в дальнейшем вывезен в Москву генерал Евгений Миллер . В августе 1940, после первого, майского покушения на Льва Троцкого , организованного НКВД и закончившегося неудачей, советский агент Рамон Меркадер насмерть зарубил Троцкого ледорубом. И это — лишь самые громкие, резонансные убийства, спланированные чекистами. Сколько всего секретных миссий по ликвидации врагов режима было ими реализовано — мы не знаем до сих пор.

Ликвидация Русской эскадры

После крымского поражения белой армии остатки русского флота покинули Россию и встали на рейд в тунисском порту Бизерта, на территории колониальной Франции . В течение четырех лет корабли, тысячи офицеров и моряков, входивших в Русский общевоинский союз (РОВС), воспринимались советской властью как реальная угроза. В любой момент последняя, чудом сохранившаяся боевая эскадра русского Императорского флота могла осуществить нападение и высадку десанта на юге России. По личному распоряжению Дзержинского сотрудники ВЧК-ОГПУ вели работу в Бизерту: следили за перемещением кораблей, вели пропаганду среди русских моряков и деятелей белого движения. 30 октября 1924 года, правительство Франции официально признало Советское государство. Существование Русской эскадры в Бизерту стало невозможным и она была окончательно ликвидирована.

Иранская советская республика

В июне 1920 года на территории северного Ирана после успеха антиправительственного восстания была провозглашена советская республика Гилян. По одной из версий — сработал механизм «экспорта революций» из России. В событиях принимает косвенное участие чекист Яков Блюмкин, в советский Иран приезжает поэт Велимир Хлебников . Закрепиться в Закавказье большевикам не удалось, в сентябре 1921 года республика пала. Но неожиданный успех крепко запомнился советскому руководству и чекистам. На долгие годы Иран станет полем для их оперативных игр.

Разгром белоэмигрантского и подпольного движений

Операция «Трест», возможно, самая успешная тайная контрразведывательная операций чекистов, в результате которой были арестованы британский шпион Сидни Рейли, один из прототипов Джеймса Бонда , и русский террорист номер один — Борис Савинков . В ходе операции, которая началась в 1921 году, чекистами была создана фальшивая подпольная организация «Монархическое объединение Центральной России», с целью выявить подлинных врагов советской власти. В течение 5 лет чекисты налаживали связи с настоящими подпольщиками внутри страны и враждебными белоэмигрантскими объединениями зарубежом. Итогом операции стало заманивание Рейли и Савинкова в СССР, где с ними расправились.

Вайгачские экспедиции

Летом 1930 года группа из полутора тысяч заключенных и чекистов во главе с первым комендантом Соловецкого лагеря Федором Эйхмансом отправилась на «остров смерти» — Вайгач. По официальной версии в условиях вечной мерзлоты зэки добывали руду цветных металлов. Однако вокруг экспедиции сложилось много других легенд. Слишком дикой и неправдоподобной выглядит эта версия. Спустя 6 лет после открытия, Вайгачский рудник закрыли, а организатор экспедиции Эйхманс стал заместителем Глеба Бокия, курировавшего в советских спецслужбах операции со всякой чертовщиной. Весьма вероятно, что Эйхманс искал на Вайгаче либо Гиперборею, либо Атлантиду , поскольку это гораздо более разумная цель, чем пытаться добывать на Вайгаче руду. После неудачной попытки закрепиться на «острове смерти», в 1940 чекистами была организована еще одна Вайгачская экспедиция, но через год и она была прекращена.

Вербовка иностранных агентов

Помимо борьбы с внутренними врагами, чекистов занимал и враг внешний. Блистательный успех советской разведки — вербовка и создание сети британских агентов в 30-х годах: Филби, Берджес, Маклин, Блант, Кернкросс — знаменитая «Кембриджская пятерка». Все пятеро занимали солидные посты в дипломатических и разведывательных структурах Великобритании , и все — тайно работали на СССР. Деятельность завербованных агентов контролировал сотрудник ОГПУ Арнольд Дейч.

Центрально-Азиатская экспедиция

Экспедиция Рерихов на Восток с 1923 по 1928 годы — событие, о котором до сих пор спорят историки. В этой связи довольно убедительно звучит гипотеза о сотрудничестве Рерихов с ОГПУ, как подлинного организатора поездки, координатором которой выступал уже упоминавшийся чекист Яков Блюмкин. А в качестве цели экспедиции называют эзотерическую — поиск чекистами легендарной Шамбалы, политическую — свержение Далай-ламы XIII, и даже идеологическую — смешение буддистских и коммунистический идей.