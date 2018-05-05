Тайные пружины беспорядков в Москве: протестная акция вышла необычной

«Полицейские тоже смотрят канал Навального»

Москве завершилась акция оппозиции, приуроченная к грядущей инаугурации Владимира Путина . Казаки, сторонники Навального, ряженые «ветераны» и сотрудники Росгвардии, прибывшие на городских автобусах — все смешалось в этот день в центре столицы. Вроде как формат прогулок-пробежек от ОМОНовцев стал уже привычным, но, с другой стороны, эта акция Навального отличалась от остальных и наводит на определенные выводы.

В предыдущем репортаже мы подробно осветили первую половину акции и неожиданное появление НОДовцев у памятника, но стоит упомянуть об этом еще раз. Раньше их не приводили на подобные мероприятия. Да, были отряды «нашистов», и даже боевые «путинские бабушки», как будто сошедшие со страниц романа «Библиотекарь» букеровского лауреата Михаила Елизарова , атаковали штабы Навального.

Но казаков с нагайками и каких-то сомнительного вида ребят в камуфляжной форме на уличных оппозиционных акциях раньше не было. Парни в камуфляже с южным загаром на моих глазах наносили удары не только по протестным активистам, но по мужчинам-журналистам, явно провоцируя тех на драку. Они, естественно, сдерживались от ответных действий, поскольку находились при исполнении своих рабочих обязанностей. На это и было рассчитано.

Некоторые издания пишут, что стражи порядка вообще не трогали «ряженых» у памятника (помимо «казаков», там были и псевдо-«ветераны» лет 65 на вид с кучей медалей) — это не так. Кричавших проправительственные лозунги все же задерживали наряду с оппозиционерами. Дошло до того, что в одном из автозаков вместе оказались школьник, студент, журналист известного телеканала, бабушка — сторонница Путина и случайно проходивший мимо таксист — уроженец Кавказа. И весь этот «ноев ковчег» повезли в отделение.