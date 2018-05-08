Проблема пожарной безопасности кинотеатров: где выход? 

Одним из последствий кемеровской трагедии стало ужесточение требований к пожарной безопасности. С 1 мая этого года — регулярные проверки, драконовские штрафы и даже приостановление работы организаций-нарушителей на срок до 90 суток.
Но новые правила отнюдь не закрывают тему переноса всех кинотеатров на первые этажи торгово-развлекательных центров. По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, вопрос о переформатировании работы ТРЦ обсуждается. Конечно, едва ли не все центры тогда придется перекомпоновать, но жизнь дороже.
По мнению собственника группы компаний «Экоофис» Андрея Ковалева, такое решение властей, если оно будет принято, может дорого обойтись и собственникам ТРЦ, и владельцам кинотеатров, и, кстати, населению.
Андрей Ковалев собственник группы компаний «Экоофис» «Надо понимать, что самая высокая аренда в торговом центре — на первом этаже. Почему кинотеатры отправляют на верхние этажи? Там самая низкая аренда, и кинотеатры платят мало. Но кинотеатры генерируют трафик, и человек, который идет наверх, по дороге проходит через несколько торговых галерей, через несколько этажей. Если мы отправляем кинотеатры на первый этаж, то бизнес-логика сдачи в аренду просто рвется. Сейчас, чтобы переместить кинотеатр на первый этаж, нужно выселить несколько арендаторов, которые платят большие деньги, посадить на это место кинотеатр, который платит мало. С моей точки зрения, кинотеатры в старых торговых центрах, которые уже построены, просто исчезнут. Еще один вывод: очевидно, что когда число кинотеатров упадет, цена билета повысится. Закон рынка».
Все в проигрыше. При этом специалисты по безопасности уверены, что корень проблемы вовсе не в этажах, и предлагают еще подумать над решением.