Проблема пожарной безопасности кинотеатров: где выход?

Одним из последствий кемеровской трагедии стало ужесточение требований к пожарной безопасности. С 1 мая этого года — регулярные проверки, драконовские штрафы и даже приостановление работы организаций-нарушителей на срок до 90 суток.

Но новые правила отнюдь не закрывают тему переноса всех кинотеатров на первые этажи торгово-развлекательных центров. По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, вопрос о переформатировании работы ТРЦ обсуждается. Конечно, едва ли не все центры тогда придется перекомпоновать, но жизнь дороже.

По мнению собственника группы компаний «Экоофис» Андрея Ковалева , такое решение властей, если оно будет принято, может дорого обойтись и собственникам ТРЦ, и владельцам кинотеатров, и, кстати, населению.

Андрей Ковалев собственник группы компаний «Экоофис» «Надо понимать, что самая высокая аренда в торговом центре — на первом этаже. Почему кинотеатры отправляют на верхние этажи? Там самая низкая аренда, и кинотеатры платят мало. Но кинотеатры генерируют трафик, и человек, который идет наверх, по дороге проходит через несколько торговых галерей, через несколько этажей. Если мы отправляем кинотеатры на первый этаж, то бизнес-логика сдачи в аренду просто рвется. Сейчас, чтобы переместить кинотеатр на первый этаж, нужно выселить несколько арендаторов, которые платят большие деньги, посадить на это место кинотеатр, который платит мало. С моей точки зрения, кинотеатры в старых торговых центрах, которые уже построены, просто исчезнут. Еще один вывод: очевидно, что когда число кинотеатров упадет, цена билета повысится. Закон рынка».

Все в проигрыше. При этом специалисты по безопасности уверены, что корень проблемы вовсе не в этажах, и предлагают еще подумать над решением.