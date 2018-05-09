Шествие «Бессмертного полка» началось на Невском проспекте. В акции принимают участие десятки, а скорее — сотни тысяч человек. Оценить общее количество участников пока сложно.
Первые из них уже пересекли площадь Восстания и направляются в сторону Дворцовой — там шествие должно завершиться. Всего пройти участникам акции предстоит около 4 километров.
По материалам «Фонтанка.ру» Публикация от Анна Бабина (Сизова) (@anisey_babi) 9 Май 2018 в 4:44 PDT Публикация от Наталия (@nataliiabutorina) 9 Май 2018 в 4:34 PDT Публикация от Antonina Degtyar (@antonina1803) 9 Май 2018 в 5:47 PDT Публикация от Марина (@margik_87) 9 Май 2018 в 5:32 PDT Публикация от feliksov (@feliksov) 9 Май 2018 в 5:03 PDT Публикация от Виктор (@vic5) 9 Май 2018 в 5:37 PDT Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.